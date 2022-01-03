Пользоваться иностранным языком в жизни, не имея достаточного количества усвоенной лексики, невозможно.

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В этом учителю английского языка может помочь, в частности, метод кластеризации. Он легко адаптируется к образовательным потребностям и дает учащимся широкое поле для творчества.

Лексическая работа с применением методов фасилитации происходит в несколько этапов:

Подготовительный этап

Если подобные задания непривычны для учеников, в первый раз выполняйте это в классе.

Инструкция в аудитории:

Найдите список новых слов, рассмотрите их.

Договоритесь между собой, как цвет карты (или текста) будет соотноситься с частями речи (или другими признаками слов, которые соответствуют текущим целям занятия).

Распределите новые слова поровну между всеми членами группы (такая задача целесообразна при условии большого количества слов).

Инструкция дома:

Подготовьте небольшие одно- или разноцветные карточки и фломастеры.

Если цвет карточек или букв связан с определенным признаком, выберите подходящие цвета.

Четко и максимально крупными буквами выпишите слова, по одному на карточку.

Есть три способа записывания перевода слов: написать его на той же стороне, где и иностранное слово, записать на обратной стороне или не записывать.

По мнению французского исследователя Станислиса Деана, самый эффективный – второй способ, ведь, делая предположения о значении слова и получая его подтверждение после перелистывания карточки, ученик получает дополнительную мотивацию.

После этого положите карточки в рюкзак и принесите на следующее занятие.

Основная работа (аудиторная часть)

Во время работы учитель наблюдает за учениками и при необходимости исправляет их, если они некорректно понимают слова.

Кластеризация:

Объединитесь в подгруппы по 4 – 7 человек.

Внутри образованных подгрупп сядьте вокруг парты или стола так, чтобы вам было хорошо видно и слышно друг друга (желательно в круг), подготовьте свободное пространство посередине и определите порядок, в котором вы будете показывать свои карточки.

За порядком презентуйте товарищам свои карты (по одной), показывая их, называя слова и перевод (значение) вслух.

Называя карточки, размещайте их на свободном пространстве, объединяя их в несколько групп по сходству. Критерий сходства выберите самостоятельно.

Выложив все карточки, рассмотрите их группы (это и есть кластеры), которые у вас получились. Подумайте, нравятся ли они вам или вы хотите что-то изменить. При необходимости внесите изменения в полученные кластеры.

Дискуссия:

Продемонстрируйте свои кластеры другим подгруппам, объясните логику их образования. Охарактеризуйте кластеры, которые у вас получились.

Какое слово вы бы назвали семантическим ядром каждого кластера? Это какое-то из слов-карточек или другое?

Увидев кластеры всех подгрупп, обсудите преимущества и слабые места этих кластеров. Были ли они одинаковыми в разных подгруппах?

Возможное развитие работы:

Спросите детей, можно ли совместить или объединить кластеры различных подгрупп? Есть ли у них сходство?

Перегруппируйте карты всех подгрупп так, чтобы получить большие (меньшие, другие) кластеры. Прокомментируйте свою работу.

В конце урока пусть дети назовут 5 новых слов, которые запомнили в течение урока.

Домашнее задание

Соберите все карточки, перемешайте их, снова распределите между детьми поровну в произвольном порядке. Дома пусть они образуют из них собственные кластеры, сфотографируют и отправят в группу, написав в комментариях признак сходства и семантическое ядро каждого из них.

Перемешивание и перераспределение карточек позволяют учащимся выучить не только те слова, которые они готовили.