Министерство образования и науки обнародовало рекомендации для школ и учителей, которые помогут обучать учеников во время пандемии. Они предусматривают новые правила для педагогов с 1 сентября и соблюдение мер безопасности.

В рекомендациях МОН говорится о том, что учителя должны планировать свою работу в произвольной форме. К примеру, учитель может переносить темы уроков, в соответствии с тем, как ученики усвоили учебный материал, и самостоятельно определять количество часов на изучение отдельных тем.

Интересно МОН советует школам подготовиться к дистанционному обучению

Как начать обучение для учащихся 2-11 классов

В МОН подчеркнули, что школы могут в начале учебного года ввести корректирующее обучение. То есть провести у детей проверку знаний, которые они получили во время дистанционного обучения осенью и повторить весь изученный материал за прошлый год.

Так, можно провести диагностические работы, устные собеседования или устроить опрос в классах по основным предметам. Ведь в МОН считают, что нужно определить уровень, на котором ученики усвоили учебный материал во время карантина.

Однако оценки за такую проверку знаний в журнал ставить не рекомендуют, потому что это является просто ориентиром для учителя. Ведь с помощью этого педагог сможет спланировать коллективную или индивидуальную работу, чтобы актуализировать определенные знания школьника.

Обучение в школе в условиях пандемии / Фото НУШ

Кроме того, в МОН рекомендуют в учебных программах и планах уроков выделить ключевые темы. Все для того, чтобы уплотнить и оптимизировать изучение предмета и отработать то, что поможет учащимся работать самостоятельно в условиях дистанционного обучения.

Как будут оценивать учеников в новом учебном году? При выставлении тематической оценки учителя должны учитывать все виды учебной деятельности ученика в течение изучения темы.

Так, семестровая оценка будет осуществляться на основании тематических оценок, а годовое оценивание будет осуществляться на основании семестровых оценок. Но оно не обязательно должно быть средним арифметическим от оценок за I и II семестры.

Как обучать учеников начальных классов с 1 сентября

В Министерстве рекомендуют проверяющие работы проводить без оценивания, а результаты обсудить с учениками и родителями во время индивидуальных встреч в начале года.

Также можно создать дополнительные индивидуальные консультации с учащимися, где помогать им выполнять различные задания и проекты.

Учителям следует в начале учебного года избегать элементы соревнования и сплачивать учеников. Учебный день начинать с утреннего круга. Также для каждого класса надо ввести гибкое расписание звонков и возможность корректировки учителем запланированной на день учебной деятельности.

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Как проводить дистанционное обучение

В МОН отметили, что здесь важно предоставить ученикам четкие инструкции к заданиям и свободный доступ к учебным материалам. К тому же, все стоит разместить на одной платформе, но здесь решение принимает педсовет.

В 3-4 классах можно использовать "перевернутый класс" (когда учащиеся прорабатывают учебный материал дома, а на уроке закрепляют его практически), "ротацию за станциями" (ученики периодически выполняют все периодически (групповая работа, самостоятельная работа за компьютером, общение с учителем и т. п).

Рекомендации для учителя, как организовать урок дистанционно:

Можно совместить онлайн-занятий через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts;

Или учителя могут заранее записать видеоуроки или презентации;

Надо тщательно подобрать задание для самостоятельной работы с последующей проверкой;

Можно использовать бесплатные вебсерверы и платформы, например, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.

Дистанционное обучение учащихся / Фото infobae

В дистанционном обучении стоит помнить, что каждая онлайн-активность потребует больше времени, чем обычно это было в классе.

Также в начале занятий могут возникать проблемы с подключением, звуком, камерой и т. п, поэтому стоит отвести этому время во время планирования урока. И еще отведите время на непредсказуемые ситуации, такие как неустойчивый интернет," зависание " программы и тому подобное. Вместо этого, чтобы избегать ситуаций, когда один ученик долго говорит, согласуйте в классе правила общения онлайн.

Как быть гуманными с учениками:

сочетайте общую и личную похвалу; даже короткое сообщение: «Молодцы! Справились с ... " может способствовать повышению уверенности;

избегайте публичных исправлений, это лучше делать в частных сообщениях;

согласуйте с учениками этикет относительно общения и сотрудничества онлайн.

Интересные задания, которые можно выполнять ученикам во время дистанционного обучения

Вычеркни лишнее

Ученик / ученица записывает в сообщении четыре слова, одно из которых отличается от остальных трех. Затем отправляет сообщение однокласснику, который должен отправить в ответ лишнее слово и объяснить свой выбор.

Дистанционное интервью

Ученик / ученица делает аудиозапись вопросов, которые хочет задать одноклассникам. Потом присылает запись одноклассникам по порядку. Они также делают аудиозапись ответов на вопросы.

Путеводитель

Ученики / ученицы записывают короткое видео о месте, которое они хорошо знают. Это может быть их дом, район, школа и тому подобное. Вместе с видео записываются комментарии.

История в смайликах

Ученики / ученицы выбирают четыре смайлики и присылают их одноклассникам. Тем нужно написать очень короткий рассказ, который содержит все четыре слова / понятия, которые соответствуют этим смайликам.

Как будут работать школы в период пандемии: меры безопасности

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавирус, однако в городах "красной зоны" для школьников будут вводить двухнедельный карантин.

Какие города и районы попали в "красную зону" и могут не открыть свои школы – читайте по ссылке.

Как организовать обучение в школе в период пандемии:

не допускать к работе учителя с температурой свыше 37,2°C;

разработать маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скоплений людей;

передвигаться и заходить в помещение школы в маске, но во время занятий ученикам можно будет снять маску;

составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;

проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала