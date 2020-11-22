Родители признаются, что во время дистанционного обучения дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) часто чувствуют себя неуверенно и могут устраивать истерику. Им определенно в это непростое время нужна поддержка от учителей.

Ученые в США выяснили, что более 30% родителей детей с СДВГ говорят, что дистанционное обучение является очень сложной задачей для малышей дома, сообщает издание Edutopia.

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Ведь если во время очного обучения учителя видят, когда ученики с СДВГ растеряны, капризничают и нуждаются в перефокусировке, то во время дистанционки эти сигналы заметить сложнее.

К тому же, обучение на дому требует большей самостоятельности, внимания и организованности. Но, к сожалению, именно этого обычно не хватает учащимся с СДВГ.

Как обучать и поддерживать детей с СДВГ во время онлайн-обучения

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Благоприятное место и способ обучения

Учащимся с СДВГ обычно скучно на длительных уроках, поэтому они отвлекаются. Решить эту проблему иногда могут элемента выбора способа деятельности.

Поэтому, чтобы помочь школьникам с СДВГ создать свою учебную среду, учитель должен спросить у ученика лично, как ему комфортнее воспринимать урок. К примеру, им может быть удобнее не сидеть на одном месте, а учиться с телефона, передвигаясь по квартире.

Многие предметы, которые займут руки ребенка во время учебы, можно найти дома. Так, если дети с СДВГ будут играться с резинками, браслетами или небольшим мячом, они не вызывают шума и не будут мешать другим детям.



Дистанционное обучение для детей / Фото "УП.Жизнь"

Наблюдение за временем и графики

Для учащихся с СДВГ может быть важно следить за временем. Предложите им создать напоминания на своих телефонах о времени начала занятий. Или же таймер может помочь им разбить задачи на части и так сосредотачиваться в течение каждого периода времени.

Отметим, что организация дистанционного обучения может быть непростой, а график время от времени меняться, поэтому ученикам нужны четкие графики. Советуем размещать ежедневные расписания в одном, пространстве и старайтесь не менять это, чтобы дети привыкли к этому.

Ученикам, которые нуждаются в дополнительной поддержке, предложите разместить ежедневный график на уровне глаз в своей комнате, или если это цифровой график с ссылками — на своем ноутбуке или планшете.

Сначала общая картина, потом конкретизация

Во время удаленного обучения детям с СДВГ важно начинать рассказывать тему урока с общей картины, а затем переходить к маленьким кусочкам. Например, океан потеплеет – вместо того, чтобы давать подробное описание того, как потепление океанов может влиять на животных. Постичь сразу большое количество деталей очень трудно для малышей.

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Перерывы для мозга и тела

Детям полезно делать короткие перерывы в течение учебного дня, но для детей с СДВГ регулярные перебивки во время уроков являются критически важными для сохранения внимания.

Поэтому учителям стоит разбивать уроки и предлагать детям с СДВГ сделать что-то простое и конкретное, что заставит их двигаться. Например, приготовить вещи для следующего урока, сходить на кухню выпить воды и тому подобное.

Кроме того, стоит ограничить время занятий на 30-минутные части. Ведь, как утверждают учителя из США, младшие дети не могут усваивать информацию более получаса. А уж когда дети возвращаются к онлайн-уроку, можно устроить для них дыхательные упражнения. Это позволит им настроиться и подготовиться к обучению.