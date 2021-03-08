Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом много школ в разных городах уже закрылись на карантин. Поэтому ученики снова переходят на онлайн-обучение. Читайте советы экспертов, как оценивать и обучать учеников дистанционно.

Если регион, где расположена школа, попадает в красную зону, ученики 5 – 11 классов (а иногда и начальная школа) переходят на дистанционное обучение.

Важно Школы, колледжи и вузы Львовщины могут перейти на онлайн-обучение с 9 марта

Поэтому тренеры программы "Демократическая школа" рассказали, как перейти на дистанционку и совместить смешанное и онлайн-обучение.

Как выбрать платформу для обучения

Учитель истории в гимназии при ЛНУ им. И. Франко Андрей Залужный считает, что передача заданий для учащихся в вайбере – это не дистанционное обучение.

Учителю нужно определиться с платформой и попрактиковаться. Насколько дистанционное обучение успешно, зависит от того, насколько учитель ориентируется в программе. Поэтому не стоит постоянно ее менять,

– отметил эксперт.

Учителя рассказали, что они работают в Google Classroom и Zoom. Также педагоги школы имеют доступ к Google-календарю, где есть расписание обучения классов, которые учатся дистанционно.

Соответственно, задания можно давать в Google Classroom, а объяснять материал во время урока в Zoom. По словам экспертов, сочетание двух форматов – глазного дистанционного обучения (Zoom) и практического (Google Classroom) – дает лучшие результаты.

Как оценивать учеников дистанционно

Андрей Залужный уверяет, что Google Classroom дает четкие критерии оценки, и ученики их знают. "Я стараюсь давать больше индивидуальных задач и меньше групповых, так как есть риск, что в группе все будет делать один человек", – сказал эксперт.

Зато учитель истории и общественных дисциплин в Черновицкой гимназии №3 Николай Попадюк уверяет, что если учитель начинает работать на высоком уровне – тогда же можно требовать такой работы и от учеников.

В целом, говорят эксперты, стоит сосредоточиться на формовочной оценке и прогрессе ученика.

В этом помогут индивидуальные встречи. Я их провожу в Zoom в индивидуальных комнатах. Выделяю на такое общение полтора часа. С кем-то разговор продлится тридцать секунд, а с кем-то – пол часа. Мы общаемся о том, какой у учащихся прогресс, как они работали, какую оценку заслуживают,

– говорит учитель.

Если ребенок хочет большего, то следует определить, что нужно делать: больше писать эссе, читать, воспитывать уважение к дедлайнам и так далее.

Онлайн-обучение: краткая инструкция для учителей

Подробно изучите онлайн-платформу, на которой будете проводить дистанционное обучение (например, бесплатная конференция в Zoom может длиться 40 минут, поэтому нужно предупредить учащихся). Для различных классов сделайте одно и то же приглашение (конференция, которая повторяется) (пример: 10А – 01234, 10Б – 56789). Когда будет снова онлайн-урок в Zoom, ученики определенного класса будут использовать ту же самую ссылку. Просите учеников участвовать в онлайн-уроках из мест, где есть качественный интернет, и с использованием наушников при необходимости. Совместно с учениками разработайте правила работы в онлайне (ученики заходят под собственными именами и фамилиями, включены камеры, активность, отсутствие звуковых помех и т.д.). Заблаговременно (по расписанию и не позднее, чем за сутки до урока) сообщайте ученикам об онлайн-уроке и то, как к нему присоединиться (например, ссылки и пароль Zoom-конференции). Старайтесь спланировать урок так, чтобы ученики постоянно были включены в процесс обучения (тесты, онлайн-голосования, ответы в чате, другой интерактив). Просите учеников включать камеры, делайте перекличку в чате в начале и в конце урока. Благодаря онлайн-формату на урок можно пригласить интересную личность/эксперта. Пользуйтесь этим.

В каких областях Украины ученики учатся дистанционно? Из-за введения красной зоны эпидемической опасности или увеличения количества больных на онлайн-обучение перешли школы в Ивано-Франковске, Черновцах, Житомирской, Львовской, Винницилький и Закарпатской областях.