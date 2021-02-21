Пандемия коронавируса привела к одним из финансово самых сложных времен для работников во всем мире. Уровень безработицы достиг беспрецедентного показателя, которого не фиксировали уже в течение 70 последних лет.

Работники сталкивались с потерей рабочих мест, сокращением рабочего времени и уменьшением заработной платы. Согласно статистике, 84% наемных работников предприятий пережили финансовый стресс во время пандемии.

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На что это влияет

Поскольку финансовый стресс является одной из самых распространенных причин выгорания на рабочем месте, экономические последствия пандемии могут так же угрожать здоровью работников, как и физические.

Сотрудник, который пытается свести концы с концами во время кризиса или беспокоится о потере рабочего места, вероятнее всего, избегает лечения сопутствующих проблем своего здоровья из-за финансовой составляющей.

Кроме того, такие сотрудники реже выкладываются на работе на полную и чаще берут выходные или незапланированные отгулы. Здесь существует тесная связь между финансовым состоянием работника и общей производительностью компании.

Обучение финансовой грамоты

Одной из главных причин финансового стресса, с которой необходимо бороться руководителям предприятий и менеджерам персонала, является отсутствие у работников финансовой грамотности.

Опрос 2019 года от социолога Чарльза Шваба показал, что более 70% наемных работников не разрабатывают собственного финансового плана. Причинами отсутствия денежного планирования респонденты назвали нехватку времени и отсутствие необходимых навыков.

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Сейчас сотрудники компаний как никогда остро нуждаются в инструментах и ресурсах для улучшения собственного финансового положения, а также советах в принятии разумных денежных решений. Роль руководителей предприятий здесь ключевая.

Совет! Создайте пустые бланки для финансового планирования и предложите работникам собственного предприятия их заполнить. Для печати рекомендуем использовать принтеры Canon серии MegaTank. Вместительность чернильниц устройств Canon позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.

Кроме этого, на рабочем месте предприниматели должны предлагать программы финансовой грамоты для своих работников. Это могут быть платформы для электронного обучения, семинары, тренинги или интерактивные беседы с экспертами.

Внимательность руководства к финансовой грамотности всех работников предприятия поможет пережить сложные времена пандемии и повысить эффективность работы наемного персонала.