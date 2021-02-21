Обучать финансовой грамоты наемных работников: почему это важно для владельцев предприятий
Пандемия коронавируса привела к одним из финансово самых сложных времен для работников во всем мире. Уровень безработицы достиг беспрецедентного показателя, которого не фиксировали уже в течение 70 последних лет.
Источник:Corporate Wellness Magazine
Работники сталкивались с потерей рабочих мест, сокращением рабочего времени и уменьшением заработной платы. Согласно статистике, 84% наемных работников предприятий пережили финансовый стресс во время пандемии.
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На что это влияет
Поскольку финансовый стресс является одной из самых распространенных причин выгорания на рабочем месте, экономические последствия пандемии могут так же угрожать здоровью работников, как и физические.
Сотрудник, который пытается свести концы с концами во время кризиса или беспокоится о потере рабочего места, вероятнее всего, избегает лечения сопутствующих проблем своего здоровья из-за финансовой составляющей.
Кроме того, такие сотрудники реже выкладываются на работе на полную и чаще берут выходные или незапланированные отгулы. Здесь существует тесная связь между финансовым состоянием работника и общей производительностью компании.
Обучение финансовой грамоты
Одной из главных причин финансового стресса, с которой необходимо бороться руководителям предприятий и менеджерам персонала, является отсутствие у работников финансовой грамотности.
Опрос 2019 года от социолога Чарльза Шваба показал, что более 70% наемных работников не разрабатывают собственного финансового плана. Причинами отсутствия денежного планирования респонденты назвали нехватку времени и отсутствие необходимых навыков.
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Сейчас сотрудники компаний как никогда остро нуждаются в инструментах и ресурсах для улучшения собственного финансового положения, а также советах в принятии разумных денежных решений. Роль руководителей предприятий здесь ключевая.
Кроме этого, на рабочем месте предприниматели должны предлагать программы финансовой грамоты для своих работников. Это могут быть платформы для электронного обучения, семинары, тренинги или интерактивные беседы с экспертами.
Внимательность руководства к финансовой грамотности всех работников предприятия поможет пережить сложные времена пандемии и повысить эффективность работы наемного персонала.
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