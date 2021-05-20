Вместе с тем государства с хорошими показателями финансовой грамотности населения не останавливаются на достигнутом. Учеба 24 при поддержке партнера Canon рассказывает о методах и инструментах углубления знаний граждан зарубежных стран о деньгах, которые могли бы стать эффективными и в Украине.

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Передовые страны

Норвегия, Дания и Нидерланды имеют одни из самых высоких показателей финансовой грамотности в мире. Согласно данным исследования, в среднем около 70% населения стран являются финансово грамотными. Эти страны имеют уникальные модели финансирования учебных заведений, и их расходы на образование являются одними из самых высоких в мире.

Норвегия

В Норвегии отдельные учреждения и организации поощряют обучение молодого поколения в школах, чтобы в будущем обеспечить им финансовое благополучие. Есть несколько программ, которые финансируются Национальным банком Норвегии с целью создания интерактивных учебных материалов для учащихся страны на темы личных финансов.

Задача этих программ заключается в том, чтобы предоставить молодым гражданам прочный теоретический и практический фундамент знаний и умений по расходам, инвестициям, кредитам, пенсионным и другим долгосрочным финансовым накоплениям.

Уровень финансовой грамотности в Норвегии / Фото Unsplash

Нидерланды

Правительство Нидерландов делает сильный акцент на расширении финансовых возможностей граждан. Множество законодательных действий, которые они принимают, призванные сделать потребителей финансовых услуг более информированными, в частности об их собственных решениях относительно денег.

Один из законов, который был принят еще в 2012 году, направлен на борьбу с кредитными задолженностями потребителей. Правительство обязало финансовые учреждения предоставлять всем потенциальным заемщикам единственный кредитный справочник и калькулятор выплат по процентам.

Также в образовательных учреждениях действует множество учебных, иногда даже экспериментальных программ, направленных на изучение финансовой грамоты еще с детства.

Опыт Нидерландов / Фото Unsplash

Дания

В Дании все становится по-настоящему интересным. Хотя страна имеет относительно высокие показатели потребительского долга, множество домохозяйств одновременно обладают большими активами. В государстве живет значительная доля известных мировых инвесторов с безумными доходами, а уровень бедности является одним из самых низких в мире.

Здесь действует модель пенсионных накоплений по системе сложного процента. Пенсионные планы, на которые дееспособные граждане откладывают от 10 до 15 процентов ежемесячного дохода, являются обязательными, а выплачиваемые проценты продолжают складываться даже после выхода человека на пенсию.

Такая инициатива датского правительства сопровождалась массовой информационной кампанией, и хотя пенсионная реформа страны была сложной, сегодня она подтверждает свою эффективность.

Финансовая грамотность в Дании / Фото Unsplash

Ситуация в Украине

Последний раз уровень финансовой грамотности украинцев исследовало независимое агентство правительства США (USAID) еще в 2019 году. Оценка знаний граждан о деньгах проводилась по методике ОЕСР, которая предусматривает 3 главных критерия:

финансовые знания;

отношение к финансам;

финансовое поведение.

В Украине индекс финансовой грамотности составил 11,6 пунктов с 21, и тогда мы заняли последнее место среди других исследуемых стран, разделив его с Польшей.

Последние 2 года в Украине все же внедряется множество интересных проектов и инициатив, проводятся информационные кампании и тренинги на тему личных финансов. С законодательной перспективы также есть сдвиги, в частности принято законопроект, который предусматривает регулирование прозрачности деятельности финансовых учреждений.

Подход к финансовой грамотности в Украине / Фото iStock

В условиях пандемии говорить о фактических улучшениях общего уровня финансовой грамотности украинцев сложно, однако уже можно указать на положительную динамику, в частности из-за инициативы внедрения уроков финансовой грамотности в школах.

Реальные положительные изменения в этой области следует предсказывать через ближайшие несколько лет, а до этого стоит заняться самообразованием. Повышайте свой уровень финансовой грамотности с помощью учебных материалов и книг, доступных в интернете.

Распечатать их помогут принтеры Canon серии MegaTank, которые есть очень экономными, ведь себестоимость печати одной страницы А4, при использовании оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.

Финансовое самообразование с принтерами Canon / Фото 24 канал

Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сомнительного качества сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Содержание чернильниц Canon серии MegaTank позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.

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