Иногда можно заметить, как посреди урока ученики не совсем слушают учителя и "летают в облаках". И даже, если урок будет интересным для учеников, они могут отвлекаться. Поэтому мы подготовили интересные способы, которые помогут учителям сделать уроки интересными.

Ведь так ученики лучше усваивать и удерживать в памяти информацию, которую педагог им преподает.

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Последние десятилетия учителя придумывали новые методы обучения, которые позволяли бы держать внимание учеников и мотивировали их учиться. Но некоторые методы оказались малоэффективными и уже "вышли из моды".

10 проверенных способов сделать урок интересным для учеников

Вносите в свои уроки загадку

Ученики будут больше заинтересованы в обучении, когда они не знают, чего ожидать. Эксперты советуют вносить в свои уроки немного таинственности.

То есть когда вы изучаете какую-то тему, давайте детям в начале урока небольшую подсказку. Это поможет вам внести загадку в процесс обучения. Так дети будут заинтересованно слушать материал, чтобы разгадать загадку.

Не повторяйте материал учебника

В учебниках подается основной материал, который нужно освещать на уроках. Но старайтесь при объяснении в классе не повторять дословно материал учебника, потому что ученикам будет неинтересно. Лучше старайтесь подавать его иначе.

А при повторении пройденного материала можно, например, использовать метод "3-2-1", который позволяет запоминать основные идеи, но не повторять материал дословно.

Суть метода – ученики рисуют пирамиду в тетради и записывают три новых факта, которые они узнали, два факта, которые были для них интересными, и один вопрос, который остался у них после изучения темы.

Придумывайте обучающие игры

Все дети любят играть. Поэтому обучающие игры – это хороший способ сделать урок интересным. Если на уроке вы изучаете правописание новых слов, проведите игру на выбывание, в которой вы будете диктовать слова, а ученики будут писать их в тетради. Каждый, кто неправильно напишет новое слово, выбывает – и так до тех пор, пока не будет определен победитель", – советуют эксперты.

При этом если вы преподаете математику, то подобные игры можно проводить с использованием математических формул или решением примеров. Такие игры сделают процесс обучения увлекательным для детей и принесут множество положительных эмоций.

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Давайте ученикам возможность выбора

Одна из эффективных стратегий обучения – это предлагать ученикам выбор. Это может существенно повысить мотивацию учащихся, ведь выбор всегда возбуждает интерес и развивает самостоятельность.

Поэтому, когда ученики выполняют задания, давайте им несколько заданий на выбор. Например, вы можете дать девять заданий, из которых ученики должны выбрать и выполнить три.

Используйте современные технологии

Технологии тоже помогут сделать уроки интересными. Дети очень любят электронные устройства, поэтому старайтесь как можно чаще включать их в обучение.

Вместо того, чтобы просто читать лекцию перед классом, используйте презентации и интерактивные доски. Используйте различные технологии – и вы увидите, как возрастет интерес учеников к вашему предмету.

Относитесь проще к обучению

Эффективное обучение – это очень важно, но учителя должны всегда быть максимально серьезными во время уроков. Расслабьтесь и признайте, что у учеников могут быть и другие интересы, кроме обучения.

Кроме того, иногда можно внести в учебный процесс немного юмора. Вы увидите, что вашим ученикам станет намного интереснее.

Сделайте уроки более интерактивными

Чаще всего во время уроков учитель объясняет материал перед классом, а ученики слушают и конспектируют. Но это не самый эффективный способ поддерживать интерес учащихся к предмету.

Вместо этого сделайте обучение более интерактивным: если вы добавите больше практики, учащиеся будут постоянно вовлечены. Также практикуйте групповые формы работы, проводите опыты и учебные проекты, где каждый ученик отвечает за свою часть работы.

Связывайте материал с жизненным опытом

Когда вы объясняете какой-то материал, рассказывайте и о том, где это применяется в жизни. Так ученики лучше поймут, зачем им изучать определенный предмет.

К примеру, если ученики спрашивают у вас, почему они должны учить математику, физику или любой другой предмет, а вы скажете "потому что", то так потеряете доверие учеников. Вместо этого попробуйте объяснить пользу от предмета на реальном примере: "Вы изучаете математику, потому что в жизни вам придется оплачивать счета и планировать семейный бюджет".

Используйте метод "перевернутого обучения"

Метод "перевернутого обучения" заключается в том, что дети изучают новую информацию дома, а в классе обсуждают изученный материал, критически его оценивают и закрепляют.

Сегодня многие учителя говорят о том, что "перевернутые уроки" дают хорошие результаты. В таких условиях учащиеся могут работать в нужном им темпе и взаимодействовать друг с другом в класс. Больше об этом методе можно прочитать здесь.

Мыслите нестандартно

Не обязательно проводить каждый урок по шаблону с объяснениями и конспектированием. Планируйте нестандартные формы проведения уроков. Например, вы можете пригласить на урок гостя (например, актера на урок литературы), пойти с учениками на экскурсию или провести занятия на свежем воздухе.

Ведь когда вы попробуете что-то новое и необычное, то это с большой вероятностью понравится ученикам. Вы можете согласовать свои действия с другим учителем и спланировать междисциплинарный урок. Детям благодаря этому будет интереснее учиться.