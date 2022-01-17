Психолог Юлия Сенченко уверяет, что страх и стресс в подобном случае нормальная реакция, и родители должны объяснить детям, что эти ощущения не должны вызывать стыда.

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Такая реакция необходима человеку, чтобы мобилизовать все силы организма на реагирование на событие.

Чем меньше ребенок будет бояться самого ощущения страха, тем спокойнее он будет вести себя,

– говорит психолог.

Далее, по ее словам, необходимо проговорить и четко дать понять детям, что в школе, когда это происходит, всегда есть взрослый. То есть дети должны ясно понимать, что есть учитель и он главный.

"В ситуации, когда непонятно что делать, нужно просто внимательно слушать учителя и выполнять все, что он говорит", – добавляет психолог.

Кроме того, нужно объяснить – то, что происходит, скорее всего, не несет реальной угрозы, поэтому относиться к эвакуации из школы можно, как к тренировке, но нужно четко выполнить все требования учителей.

Акцентировать внимание ребенка на том, что большинство таких сообщений – это чьи-то злые шутки, но подобное поведение – это реальное нарушение закона, влекущее строгую ответственность для шутника.

Какое наказание за псевдоминирование? За сообщение о фейковом минировании предусмотрена ответственность в виде разного срока лишения свободы. За подобные поступки детей к административной ответственности будут привлечены их родители (им придется заплатить штраф). В то же время за реальное минирование здания предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет. А если такие действия привели к тяжелым последствиям или вторично – грозит от 4 до 8 лет заключения.

Юлия Сенченко рассказала, что основное, что должны сделать родители – быть спокойными. Если родители спокойно реагируют на любую ситуацию, ребенок считывает эту эмоцию, начинает спокойно реагировать.

А если родители сами сильно нервничают по какой-либо причине или потому что сами боятся, или им не нравится, что детей отвлекают от уроков, это все равно считывается ребенком как страх и тревога. И тогда ребенок чувствует то же самое,

– добавила она.

Фейковые минирования в школах

В Черкассах аноним сообщил о якобы заминировании всех школ. Это длится уже четвертый день. Правоохранители обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории.

В Одессе 17 января сообщили о заминировании лицея. Правоохранители проверяют эту информацию. Угрозу взрыва проверяют следователи. Подробности – в статье.

Во Львове аноним 12 января сообщил о заминировании всех 130 школ. Правоохранители эвакуировали из учебных заведений около 34 тысяч человек. Учеников отпустили домой, а старшеклассники должны были учиться дистанционно.

Массовые сообщения об угрозе взрыва в ТРЦ и учебных заведениях не обошли и Киев 13 января. Кинологам и взрывотехникам пришлось проверять многие объекты. Из помещения школы эвакуировали 480 человек, но после проверки ничего опасного там не нашли.

В течение декабря 2021 года сообщения о заминировании школ Бердянска поступали трижды, в конце концов полиция установила личность псевдоминера. Им оказался девятиклассник, сотрудничавший с российским хакером.

Интересно! Только за сутки, 12 января, правоохранителям поступило 9 фейковых сообщений о минировании из разных городов Украины. Согласно им, взрывчатка была на 600 объектах. В настоящее время уже задержаны 9 злоумышленников из 9 областей – Киевщины, Днепропетровщины, Одесской области и т.д. Их мотивы были разными. Подробности – по ссылке.