Обстрел школы и садика, восстановление очного обучения и скандалы – итоги недели в образовании

Редакция "Образование 24" подготовила сборник важных новостей, которые случились в сфере образования на этой неделе – с 14 по 18 февраля 2022 года. В частности, читайте о циничном обстреле школы и садика в Станице Луганской, восстановлении очного обучения и скандалах в учебных заведениях.

Обстрел школы и садика

Как сообщали журналисты 24 канала, российские боевики 17 февраля цинично обстреляли детский сад в Станице Луганской и школу в пгт Врубовка.

Важно "У них была контузия": в результате обстрела садика в Станице Луганской пострадали 2 работника

Обстрел садика

По данным следствия, оккупанты произвели артиллерийский обстрел Станицы Луганской. В результате атаки повреждено здание детсада и дом местного жителя.

В результате обстрела садика серьезно пострадали двое работников – у них была контузия. Третьего человека скорая забрала вместе с пострадавшими в больницу, у него был шок.

Сейчас известно, что им уже оказали медицинскую помощь, дали лекарства. Все они отказались от госпитализации и уже вернулись домой,

– рассказали в отделе образования Станично-Луганской поселковой ВГА.

С 18 февраля сотрудники садика выйдут на работу, но детей они пока не будут принимать. Работники садика сначала организуют уборку.

Каково состояние здания детского сада? Снаряд боевиков пробил стену музыкального зала. Осколки разлетелись по помещению. Сколько будет стоить ремонт детского сада, пока трудно оценить.

"Работники будут решать, чем можно хотя бы временно закрыть дыру в стене, позаклеивать окна, пока помещение не отремонтируют", – говорят в управлении образования.

Видео последствий обстрела в садике Станицы Луганской:

Обстрел школы в Луганской области

В этот же день российские оккупанты обстреляли школу и жилые кварталы Врубовки на Луганщине. К моменту обстрела в учебном заведении находились 30 учеников и 14 работников.

Один снаряд попал во двор школы. По состоянию на 12 часов часть учеников и работников школы находилась в подвальном помещении. Остальные ученики забрали родители. Пострадавших нет.



Снаряд боевиков попал во двор школы / Фото Попаснянской администрации

Кроме того, обстреляли частный дом и газопровод, поэтому без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 домов.

Учения учащихся из-за возможной угрозы нападения РФ

Украинских школьников учат, что делать в случае боевых действий или природных катастроф. В школах начали обустраивать подвальные и подсобные помещения, куда не заглядывали годами. Как проходят такие уроки читайте в статье.

В соцсетях родители рассказывают о подготовке садов и школ к возможной военной агрессии. Например, вот что просят купить родителей для киевских школ:

принести из дома подписанное именем ребенка одеяло;

закупить свечи;

купить по 10 батареек АА на каждого учащегося;

принести по два 5-литровых бутыли воды на каждого ученика.

План действий при чрезвычайной ситуации – сначала детей должны отвести на первый этаж, где крепкие стены. Затем подальше от окон уложить малышей на пол. Такие учения с детьми можно можно в форме игры хотя бы каждые 10 дней – чтобы потом они были готовы в случае опасности.

Что делать, если учащийся находится в школе:

Помните, что в школе за жизнь и безопасность ребенка отвечают учителя и администрация. Следовательно, следует выполнять их указания.

Детям нельзя пытаться самостоятельно и без разрешения учителя покинуть помещение школы, чтобы добраться до дома. Это может быть небезопасно.

Если у ребенка есть возможность – пусть позвонит своим родным, чтобы согласовать дальнейшие действия.

Если в районе школы начался артиллерийский обстрел, нужно переждать его в безопасном месте под наблюдением учителей.

Что говорят в МОН? Сергей Шкарлетт заявил, что следует сохранять спокойствие и трезво анализировать ситуацию. По его словам, учебные заведения Украины продолжают работать в обычном режиме, образовательный процесс продолжается и никаких решений по его приостановке в связи с ситуацией в стране нет.

В то же время львовские школы учат учеников 9-11 классов стрелять из пневматического оружия. Такие занятия будут проводить каждый день, а стрелять планируют научить всех старшеклассников. Директора также прошли похожее обучение. Подробности – читайте здесь.

Кроме того, в КГГА заявили, что все учебные заведения Киева сейчас работают в обычном режиме. А в случае чрезвычайных ситуаций, у школы есть укрытия, а их руководители знают, что делать. Там добавляют, что паниковать не стоит.

К слову, французский лицей имени Анны Киевской в ​​Киеве закрыли почти на месяц на досрочные каникулы из-за возможной угрозы нападения России на Украину. Занятия планируют возобновить в среду, 9 марта. Детали такого решения читайте по ссылке.

Где школы возобновили очное обучение

В Украине школы во многих городах уже несколько недель на дистанционном обучении. Но ситуация с коронавирусом немного стабилизировалась, поэтому в некоторых городах школьники начали возвращаться к очному обучению.

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В каких городах школы возобновили очное обучение

Львов – во всех школах города с понедельника, 14 февраля, возобновили очное обучение. Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Оно распространяется также на работу художественных школ, секций и кружков.

– во всех школах города с понедельника, 14 февраля, возобновили очное обучение. Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Оно распространяется также на работу художественных школ, секций и кружков. Днепр – с 14 февраля учащиеся 1 – 11 классов школ города вернулись в обычный режим обучения. Очное обучение в городе будет проходить с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

– с 14 февраля учащиеся 1 – 11 классов школ города вернулись в обычный режим обучения. Очное обучение в городе будет проходить с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Ровно – 14 февраля школьники 1 – 11 классов вернулись к очной форме обучения, так решила комиссия по ТЕБ и ЧС. В случае повышенного уровня заболеваемости учащихся в отдельных классах решение о форме обучения принимать самостоятельно школа.

– 14 февраля школьники 1 – 11 классов вернулись к очной форме обучения, так решила комиссия по ТЕБ и ЧС. В случае повышенного уровня заболеваемости учащихся в отдельных классах решение о форме обучения принимать самостоятельно школа. Николаев – с 14 февраля учащиеся 5 – 11 классов, которые две недели учились дистанционно, вернулись к очной учебе.

– с 14 февраля учащиеся 5 – 11 классов, которые две недели учились дистанционно, вернулись к очной учебе. Чернигов – постепенно школы города возвращают к привычному обучению. Так, с 14 февраля почти все школьники учатся очно. Лишь учащиеся школ № 16, 3, 13 продолжили дистанционку.

– постепенно школы города возвращают к привычному обучению. Так, с 14 февраля почти все школьники учатся очно. Лишь учащиеся школ № 16, 3, 13 продолжили дистанционку. Черновцы – школы возобновляют очное обучение с понедельника, 14 февраля. Соответствующее решение принято на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

– школы возобновляют очное обучение с понедельника, 14 февраля. Соответствующее решение принято на заседании комиссии ТЭБ и ЧС. Волынь – там возобновили очное обучение в 545 школах области. В Луцкой общине после двух недель уроков онлайн все 38 школ вернулись в очный формат обучения.

– там возобновили очное обучение в 545 школах области. В Луцкой общине после двух недель уроков онлайн все 38 школ вернулись в очный формат обучения. Хмельницкий – городская комиссия по ТЕБ и ЧС приняла решение о возобновлении очного обучения во всех школах общины с понедельника, 14 февраля. Основанием явилась тенденция к уменьшению количества заболеваний.

Где школы продолжили дистанционку

Одесса – все школы Одессы продлили дистанционную форму обучения до 20 февраля.

Херсон – дистанционное обучение для учащихся 5 – 11 классов продлили до 24 февраля.

Ужгород – школьники 5 – 11 классов пока продолжат учиться дистанционно.

Сумы – онлайн-обучение для учащихся 5 – 11 классов продлили до 19 февраля.

Полтава – учащиеся старших классов будут учиться онлайн до 26 февраля.

Отменят ли ГИА для выпускников

В Украине планируют освободить выпускников школ от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации в 2022 году. В Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

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Почему хотят упразднить ГИА? Принять такое решение предлагают по двум причинам – во-первых, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине, а во-вторых, для экономии средств.

Законопроект предлагает освободить от прохождения ГИА выпускников школ, которые:

завершают 11 класс в 2022 году и не регистрировались для участия в ВНО;

зарегистрировались для участия в ВНО только с целью прохождения ГИА, о чем отметили при регистрации;

сначала зарегистрировались для участия в ВНО, но отказались от участия в нем не позднее 5 недель до начала проведения основной сессии;

зарегистрировались для участия в ВНО, но не приняли в нем участия.

Таким образом, предлагается вернуться к правилам, действовавшим в 2020 и 2021 годах по ГИА в школах, когда ученики могли получить итоговую годовую оценку и не проходить ГИА в школе или в форме ВНО.

Что говорят в МОН? Министр образования Сергей Шкарлетт отметил, что в настоящее время МОН ищет решение о проведении ГИА в 2022 году. В частности, власти отслеживают показатели заболеваемости коронавирусом в разных областях.

"В настоящее время продолжаются активные консультации и обсуждения по аттестации этого года. Решение должно быть взвешенным, основываться на консолидированной позиции педагогов, депутатов, экспертов МОН, а также рекомендациях Минздрава", – заявил Шкарлетт.

Образовательный омбудсмен просит не отменять ГИА. Сергей Горбачев считает, что это может привести к большим образовательным потерям. Он призывает народных депутатов и МОН тщательно взвесить все "за" и "против" и не отменять аттестацию в 2022 году.

Отменять третий год подряд этот важный инструмент оцениваний учебных результатов учащихся базовой и старшей школы, по моему мнению, означает углубить незнание и качество украинского образования, которое с начала пандемии и так понесло существенные потери,

– объяснил он.

Горбачев отметил, что одиннадцатиклассники этого года были выпускниками 9 классов в начале пандемии и также не сдавали тогда ГИА. То есть, фактически их образовательные результаты на уровне базовой и старшей школы остаются не оцененными.

Добавим, что сейчас идет регистрация на ЗНО-2022. За 14 дней на основную сессию зарегистрировались более 47 тысяч участников, планирующих пройти 200 тысяч тестирований.

Самым популярным предметом стала математика, ее хотят сдать более 30 тысяч выпускников. В лидерах также:

истории Украины – 35 702;

украинского языка и литературы – 33 378;

география – 24 468;

английский язык – 22 000;

биология – 16 115.

Ранее МОН опубликовало перечень предметов, по которым следует пройти ВНО, чтобы поступить в университет. Первым предметом, необходимым для каждой специальности, есть украинский язык. Полную информацию о том, какие предметы необходимы для каждой специальности – читайте в Приложении 4 по ссылке.

Булинг и скандалы в школах

Ученица поскользнулась на территории школы и сломала позвоночник

Недавно в Мелитополе Запорожской области ученица 5 класса поскользнулась на школьном дворе и сломала позвоночник в пяти местах. Администрация заведения через месяц после инцидента составила акт о несчастном случае, и обвинила во всем саму школьницу. Видео с места происшествия и шокирующие детали – смотрите здесь.

Под Киевом учительницу обвиняют в травле первоклассника

В школе №9, в Броварах под Киевом разгорелся конфликт между мамой первоклассника и учительницей. По словам женщины, педагог вытолкала ее сына из кабинета и сказала, что не хочет видеть его на уроках.

В управлении образования заявили, что если будут выявлены признаки буллинга, то "инициируют заявление" в полицию.

В Черкассах осудили учительницу, которая во время урока устроила драку

Суд в Черкассах вынес приговор учительнице, которая на глазах детей избила свою бывшую родственницу. После скандала педагог была уволена. Суд признал женщину виновной, она должна заплатить 850 гривен штрафа и 5 тысяч моральной компенсации.

В Харькове дошкольников готовят к школе по российскому "Букварю"

В Харькове разгорелся скандал из-за того, что для дошкольников предметы подготовки к школе преподают на русском языке. Кроме того, для этого используются учебники, напечатанные на территории России. Подробности – по ссылке.



Российские книги для обучения дошкольников в Харькове / Фото Миллы Денчик

В трех областях не хватает учебников на украинском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в Министерство образования по поводу необходимости учебников на украинском языке в школах на юге Украины. Речь идет о Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

На самом деле МОН снабдило ноутбуками не всех учителей

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что благодаря проекту "Ноутбук каждому учителю" достигнуто соотношение 1 ноутбука на одного педагога. Однако на самом деле уже далеко не так. Пока не хватает как минимум 42 тысяч ноутбуков. Объяснение ситуации – читайте здесь.

Другие новости в сфере образования

Два украинских вуза нарушили языковой закон

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень зафиксировал нарушение языкового законодательства Запорожским государственным медицинским университетом и Одесским национальным медицинским университетом.

В этих двух университетах набирали иностранцев на учебные специальности по преподаванию дисциплин на русском языке.

Студентка в суд оспорила отчисление из университета во Львове

Львовянку Анастасию Сухорукову на втором курсе философского факультета ЛНУ имени Франко отчислили за то, что она месяц не посещала пары. Однако 21-летняя девушка в суде оспорила свое отчисление. Подробности – читайте в статье.

Обратите внимание Новое школьное питание: диетолог и повар, разрабатывавшие меню, опровергли 15 мифов

Во Львове искали взрывчатку в 121 школе

На электронную почту СБУ 16 февраля поступило очередное сообщение об угрозе взрыва. Речь обо всех 121 школах Львова. Во всех заведениях сразу прекратилось обучение и началась эвакуация. Как в школах искали взрывчатку – читайте здесь.

МОН утвердило программы, по которым будут входить тесты для поступления в магистратуру

Министерство образования и науки утвердило программы для проведения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) в магистратуру по специальностям. Экзамен состоит из двух частей.

ЕПВИ проводят при поступлении на магистратуру на следующие специальности:

"Социальные и поведенческие науки",

"Журналистика",

"Управление и администрирование",

"Право",

"Публичное управление и администрирование",

"Международные отношения".

Единое профессиональное вступительное испытание состоит из двух частей – предметного теста и теста общей учебной компетентности (ТОУК). По каким программам готовиться читайте в статье.

Во всех школах проведут Всеукраинский урок медиаграмотности

18 февраля во всех украинских школах состоится Всеукраинский урок по медиаграмотности. На уроке школьники вместе с учителями проговорят способы распознавания фейков, виды манипуляций в сети, рассмотрят процессы создания новостей.