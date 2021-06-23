Общины смогут основывать лицеи: в Раде рассказали, как это будет происходить

Депутаты могут принять законопроект об особенностях формирования сети лицеев. Отныне учредителями профильного лицея сможет стать любая община,

Сейчас создавать лицеи может только областной или городской совет в населенных пунктах, где проживает более 50 тысяч человек. Об этом рассказал автор документа, нардеп от "Слуги народа" Сергей Колебошин.

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В Верховной Раде могут принять новый закон о создании лицеев

На своем заседании комитет по вопросам образования и науки рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №4629-1 об особенностях формирования сети лицеев.

По словам Колебошина, документ должен вызвать доверие к общинам, а также стать частью процесса децентрализации власти. В законопроекте учли особенности расселения и демографии.

Что предусматривает законопроект №4629-1

Предыдущие нормы предусматривали, что в лицеях должны учиться не менее 4 классов на параллели. Однако, по мнению нардепа, это бы ограничивало возможности общин в негусто населенных областях.

Там бы мы не смогли основать нормальную сеть лицеев и вынуждены были бы делать пансионы, а это неравные условия: дети из города ехали бы домой, а дети в сельской местности вынуждены были бы целую неделю быть в пансионе,

– пояснил автор нового законопроекта.

Проект предусматривает уменьшение минимального количества параллельных классов к 2 и 3 профилям. Кроме того, в составе лицея будут не только 5 – 12 классы, но и начального звена 1 – 4 классы.

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Изменения в дошкольном образовании

Дошкольным учебным заведениям позволят быть структурными подразделениями начальной школы и гимназии. Однако, садики должны размещать в отдельных зданиях или иметь отдельные выходы, чтобы потоки детей не пересекались.

По мнению Колебошина, для учебного процесса не является допустимым, когда дети 3 – 4 лет пересекаются с подростками и сталкиваются с различными рисками.

Все новые нормы фактически предоставят возможность устойчивого продолжения образовательной реформы, учитывая процесс децентрализации, который в государстве происходит,

– отметил народный депутат.

Кто будет платить за новые лицеи

В законопроекте предусмотрено, что на формирование обособленной сети лицеев Кабмину поручат закладывать средства в бюджетах ближайших лет. Средства от государства получат общины, которые способны построить лицеи или разделить учебные процессы.