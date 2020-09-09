В общежитиях Киева прогнозируют вспышки коронавируса, – глава Госпродпотребслужбы
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 310 новых больных коронавирусом в столице. Глава Госпродпотребслужбы Киева отметил, что больше всего новых случаев фиксируют в организованных коллективах. Поэтому среди лидеров учебные заведения. Существуют прогнозы, что вспышки COVID-19 могут возникнуть в общежитиях.
Потому что в таких заведениях достаточно трудно придерживаться профилактических противоэпидемических мероприятий. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.
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Председатель Госпродпотребслужбы Киева отметил, что сегодня проводилось собрание Министерства образования с привлечением и Киевской городской госадминистрации по акцентирование внимания на общежитиях.
Также он сообщил, что сейчас в Киеве закрыты 3 учебных заведения: 2 школы и одно детский дошкольное учреждение. 51 класс во всех школах столицы ушел на самоизоляцию.
Кроме этого, сегодня профилактически приостановлена работа Академии художеств. "Сейчас проводится эпидемрасследование по каждому случаю, разрабатываются мероприятия, проводятся определенные профилактические меры", – добавил Олег Рубан.
По его словам, единственный путь профилактики – разграничение цепочки передачи инфекции. Это:
- выявление больного;
- изоляция контактных лиц: в пределах школ и лицеев – это класс;
- проведение дезинфекции и обследование на 14 сутки контактных лиц.
Алгоритм закрытия образовательных учреждений на карантин
Олег Рубан заметил, что алгоритм устанавливается при проведении эпидрасследования. В частности, прекращают работу организованные коллективы и проводятся карантинные мероприятия в течение инкубационного периода. При коронавирусе – это установленный срок в 14 дней.
Поэтому классы идут на самоизоляцию, на дистанционное обучение, проводится определенное медицинское наблюдение за контактными лицами. И далее класс возвращается к обычному обучению.
К этой ситуации нужно относиться нормально. Ранее такие мероприятия проводили с другими респираторными вирусными инфекциями: дифтерией, менингококком,
– пояснил он.
Председатель Госпродпотребслужбы рассказал, что в августе в Киеве проводились учения среди педагогов и директоров школ по алгоритму действий на случай выявления больных.
"Сегодня некоторые из них обладают лучшими знаниями противодействия инфекции, чем врачи. Поэтому в Киеве ситуация контролируемая и мероприятия, которые проводятся – правильные", – подчеркнул он.
Правила поведінки, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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