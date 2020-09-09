Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 310 новых больных коронавирусом в столице. Глава Госпродпотребслужбы Киева отметил, что больше всего новых случаев фиксируют в организованных коллективах. Поэтому среди лидеров учебные заведения. Существуют прогнозы, что вспышки COVID-19 могут возникнуть в общежитиях.

Потому что в таких заведениях достаточно трудно придерживаться профилактических противоэпидемических мероприятий. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

Обратите внимание Как студентам уберечься от заражения COVID-19 в общежитиях: советы Минздрава

Председатель Госпродпотребслужбы Киева отметил, что сегодня проводилось собрание Министерства образования с привлечением и Киевской городской госадминистрации по акцентирование внимания на общежитиях.

Также он сообщил, что сейчас в Киеве закрыты 3 учебных заведения: 2 школы и одно детский дошкольное учреждение. 51 класс во всех школах столицы ушел на самоизоляцию.

Кроме этого, сегодня профилактически приостановлена ​​работа Академии художеств. "Сейчас проводится эпидемрасследование по каждому случаю, разрабатываются мероприятия, проводятся определенные профилактические меры", – добавил Олег Рубан.

По его словам, единственный путь профилактики – разграничение цепочки передачи инфекции. Это:

выявление больного;

изоляция контактных лиц: в пределах школ и лицеев – это класс;

проведение дезинфекции и обследование на 14 сутки контактных лиц.

Алгоритм закрытия образовательных учреждений на карантин

Олег Рубан заметил, что алгоритм устанавливается при проведении эпидрасследования. В частности, прекращают работу организованные коллективы и проводятся карантинные мероприятия в течение инкубационного периода. При коронавирусе – это установленный срок в 14 дней.

Поэтому классы идут на самоизоляцию, на дистанционное обучение, проводится определенное медицинское наблюдение за контактными лицами. И далее класс возвращается к обычному обучению.

К этой ситуации нужно относиться нормально. Ранее такие мероприятия проводили с другими респираторными вирусными инфекциями: дифтерией, менингококком,

– пояснил он.

Председатель Госпродпотребслужбы рассказал, что в августе в Киеве проводились учения среди педагогов и директоров школ по алгоритму действий на случай выявления больных.

"Сегодня некоторые из них обладают лучшими знаниями противодействия инфекции, чем врачи. Поэтому в Киеве ситуация контролируемая и мероприятия, которые проводятся – правильные", – подчеркнул он.



Правила поведінки, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу