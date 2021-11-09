В общежития вузов Днепра будут пускать студентов только с COVID-сертификатами

На Днепропетровщине продолжает распространяться коронавирус. В связи с этим в регионе планируют ужесточать карантинные ограничения. Коснулось это и сферы образования, в частности студентов.

Так, 8 ноября состоялось внеочередное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС. На нем рекомендовали пускать студентов в общежития только при наличии COVID-сертификатов.

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Если такого документа студент не будет иметь, ему придется ехать домой. Он сможет учиться оттуда дистанционно.

Добавим, что в Днепре собираются ограничить работу кафе и ресторанов. Также там могут изменить правила проезда в транспорте.

К слову, в нескольких городах Украины с 8 ноября начали отстранять от работы учителей, которые не имеют сертификатов о прививках от COVID-19. Эти педагоги останутся без зарплаты на время отстранения. Речь идет о Херсоне, Кропивницком и Одессе.