Из-за усиления карантина Министерство образования решило перевести студентов на дистанционное обучение и отправить домой. С 15 октября пары действительно будут проходить в онлайне, но из общежитий можно не выселяться. В Кропивницком инспекторы Госпродпотребслужбы проверили, в каких условиях живут студенты, которые не вернулись домой.

Больше о том, как проверяли, придерживаются ли в общежитиях Кропивницкого всех санитарных норм – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Визиты друзей в общежитие запрещены. Впускают только родителей, но не более, чем на 10 минут. Впрочем для инспекторов и журналистов сделали исключение.

Первая остановка их осмотра – пищеблок. Чтобы избежать скоплений, еду на кухне студенты готовят в одиночку.

"У каждого из нас своя посуда. Мы моем каждый раз, когда поедим, дезинфицируем, протираем раковины – чтобы все было чисто", – рассказала студентка медколледжа Катя.

Ношение масок в общежитии обязательное

В помещении общежития нужно обязательно носить маску. По словам коменданта, если студент не хочет лишний раз ее надевать, то дежурная имеет полное право не запустить его в помещение.

Убирают в общежитии часто – с интервалом в 3 часа.

Раствором хлорной извести уборщицы обрабатывают перила, ручки дверей, пол, туалеты,

– отметила техработница Светлана.

Санитайзеры в общежитии размещены на каждом этаже. Впрочем, директор медколледжа пожаловалась, что покупали их за свой счет. С начала учебного года потратили около 40 тысяч гривен. Зато с коронавирусного фонда не получили никаких средств.

Директор медколледжа Светлана Бондарь отметила, что государство не предусмотрело средства на приобретение дезинфицирующих растворов в учреждения.

"Но у нас есть спецсчет – это средства, которые зарабатывает учебное заведение от предоставляемых образовательных услуг. Поэтому эти средства были использованы. На неделю расходуется до 6 тысяч гривен", – отметила она.

Общежитие закроют на карантин, если кто-то из студентов заболеет

Если кто-то из студентов заболеет, его временно переведут в специальный трехкомнатный изолятор. Там больной будет находиться, пока его не доставят к врачу. Если коронавирус подтвердят, на карантин закроют все общежитие, а студенты пойдут на самоизоляцию.

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После тщательного многочасового осмотра инспекторы увиденным остались довольны. В целом, от начала проверки инспекторы составили на руководителей вузов 2 протокола о нарушении санитарных норм. Однако проверки продлятся как минимум до конца октября.