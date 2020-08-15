Общежития на карантине: правила проживания и посещения от Минздрава
Общежития часто становятся эпицентрами заражения, ведь их жители довольно тесно контактируют между собой. Как обезопасить себя от вероятного инфицирования – читайте далее.
О правилах пребывания и проживания в общежитиях в период карантина напомнили в Минздраве, сообщает телеграм-канал "Коронавирус-инфо".
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► Жильцы могут находиться вне комнат только в респираторах или защитных масках.
► Посетителям должны проводить температурный скрининг бесконтактным методом. Им необходимо регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками.
Кроме этого, воздерживаться от контакта с лицами с симптомами респираторных заболеваний. Однако при обнаружении симптомов респираторных заболеваний необходимо самоизолироваться.
Владельцы и администрация общежития должны
- обеспечить работников общежития средствами индивидуальной защиты. Впоследствии – организовать их централизованный сбор;
- контролировать использование жильцами и посетителями защитных масок вне комнат;
- в санузлах всегда должны быть жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца;
- регулярно должна осуществляться влажная уборка. Каждые 3-4 часа нужно дезинфицировать поверхности;
- на входе в помещение должны быть информационные материалы о профилактике коронавируса COVID-19;
- администрация должна обеспечить места у входа, где жители и посетители общежития смогут обрабатывать руки антисептиками;
- для тех, кто находится на самоизоляции – обеспечить медицинское наблюдение, доставку вещей первой необходимости;
- для работников и жителей общежития – ограничить массовые собрания в закрытых помещениях.
Правила проживания и посещения общежитий / инфографика МОЗ