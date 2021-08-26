В общежитии Полтавской политехники произошел пожар из-за компьютера

В общежитии Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" произошел пожар. Вероятно, загорелся компьютер. Студентов эвакуировали.

Пожарных вызвали в 10:40 утра, и уже через 12 минут они локализовали возгорание.

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Всех студентов и жильцов эвакуировали из пятиэтажного общежития. Как заметно на видео, к месту происшествия приехало три пожарные машины и скорая медицинская помощь. О пострадавших пока не сообщалось.

К слову, недавно в Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии Национального медицинского университета. Спасателям пришлось эвакуировать студентов. Пострадавших не было.