В общежитии КПИ разгорелся скандал: студент установил камеру в женском душе

В общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского разразился большой скандал. Там в помещении женского душа была установлена камера видеонаблюдения.

Как сообщила депутат партии "Голос" Инна Совсун, вероятно, это сделал студент второго курса.

Важно "Будете садиться на свечу с презервативом": офицера львовского лицея уволили за издевательство над учениками

Как камера оказалась в душе женского общежития

Камеру видеонаблюдения заметили вечером 28 октября в душе женского общежития №7 КПИ в Киеве. Ее установил студент второго курса. Он случайно снял свое лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео.

После обнаружения возмутительной находки в общежитие сразу же вызвали наряд полиции и написали на заявление на извращенца. На этом скандал мог бы завершиться, но нет. По словам Совсуна, дальше началось самое интересное.

Заведующая общежитием оправдывает парня

Впечатляет, но заведующая общежитием, которая сначала обещала держать дело на контроле, теперь призывает девушек, желающих написать коллективное заявление, "угомониться".

По ее мнению, потребовать наказания для нарушителя – это буллинг. Заведующая обвиняет студенток в том, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будет привлекать к ответственности за курение,

– рассказала Инна Совсун.

Заметим, что такие действия студента незаконны сразу по нескольким статьям, в частности:

статья 8 Конвенции о защите прав человека закрепляет право на уважение к конфиденциальности,

статья 32 Конституции Украины защищает личную жизнь.

Нардеп пообещала отправить депутатское обращение, чтобы добиться расследования, в том числе и в отношении действий коменданта общежития.

Студента должны как минимум отчислить. Администрация должна принести извинения студенткам за то, что такое в принципе стало возможным. Сочувствую девушкам и желаю как можно скорее прийти в себя после этой истории,

– написала Совсун.

Интересно "Сидят в кабинете, а дети мерзнут": луцкий мэр пригрозил директору школы

Как могут наказать студента

По словам нардепа от "Голоса", нарушителя могут наказать по статье 301 об изготовлении порнографических материалов. Но для этого правоохранители должны доказать цель сбыта или распространения. Санкция статьи предусматривает:

штраф от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 – 5 100 гривен)

или ограничение свободы на срок до 5 лет,

или лишение свободы на тот же срок.

Украинское законодательство нужно совершенствовать, чтобы нарушитель понес наказание, соизмеримое с причиненным вредом, добавила Совсун.

Полный текст публикации Инны Совсун:

Вечером 28 октября в душе женского общежития №7 КПИ в Киеве обнаружили камеру. Когда файлы восстанавливали, удалось установить личность того, кто это организовал. Студент второго курса снял свое лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео. Вызвали наряд полиции и написали заявление.

А дальше началось самое интересное. Заведующая общежитием сначала обещала держать дело на контроле, а теперь призывает девушек, желающих написать коллективное заявление "угомониться".

Комендант утверждает, что все должны пересмотреть свои поступки. По ее мнению, требовать наказания для нарушителя – это буллинг, обвиняет студенток, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будет привлекать к ответственности за курение.

Это ужас. Это нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – закрепляет право на уважение к частности, статья 32 Конституции защищает личную жизнь). Неизвестно, на какие сайты эти записи ушли, и были ли девочки совершеннолетними.

Я отправлю депутатское обращение, чтобы добиться расследования. В том числе и в отношении действий коменданта общежития. Студента должны как минимум отчислить. Администрация должна принести извинения студенткам за то, что такое в принципе стало возможным.

Сочувствую девушкам и желаю как можно скорее прийти в себя после этой истории. Дело следует взять под контроль до того, как от такого нарушения пострадает девушка, которая не сможет справиться с сильным психологическим давлением. Такие вещи очень сложно переживать.

К сожалению, украинское законодательство несовершенно. Что же это предлагает? Есть статья 301, нарушителя можно наказать за изготовление порнографических материалов, но необходимо доказать цель сбыта или распространения. Ее сложно установить, если, например, устройство обнаружили до того, как видео с него слили.

Очень часто эта статья используется полицией, чтобы шантажировать граждан и требовать деньги за их домашнее видео, снятое добровольно. А потом победно отчитываться, сколько часов чужого порно видео полиция пересмотрела за наши налоги. Как видите, в случае настоящей угрозы эта статья помогает не достаточно.