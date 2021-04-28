Общественный совет обратился в МОН по поводу ограничения присутствия журналистов во время защиты диссертации народным депутатом Ильей Кивой.

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В частности, в письме к МОН Общественный совет просит проверить соблюдение требований Положения о специализированном ученом совете во время защиты диссертации Кивы.

Работа ученого совета носит открытый характер, поэтому не допускаются ограничения относительно присутствия на защите диссертации любых лиц. Поэтому на защите диссертации Кивы были нарушения в этом,

– говорится в письме.

Да, Общественный совет просит МОН отменить решение ученого совета Института подготовки кадров госслужбы занятости о предоставлении Киве звания кандидата наук, а деятельность этого совета остановить, если указанные нарушения подтвердят.

Добавим, что на заседании Общественного совета присутствовали 24 из 35 членов. В частности, 22 человека проголосовали за такое решение, 2 – воздержались.

К слову, научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, уволили с работы.

Что известно о защите диссертации Ильи Кивы