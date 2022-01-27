В колл-центре работница сайта для репетиторских услуг repetitors.info заявила, что это их "принципиальная позиция".

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На сайте Крым изобразили "российским"

Активист Сергей Стерненко опубликовал ролик с записью разговора неравнодушного гражданина с представителями образовательного портала о Крыме.

Есть такой ресурс для репетиторских услуг, как ua.repetitors.info. Они бы не привлекли особого внимания, если бы не один важный нюанс – на сайте этой конторы Украина изображена без Крыма,

– написал Стерненко.

Также он призвал обнародовать ситуацию, чтобы действия компании-нарушительницы получили надлежащую реакцию.



На сайте Крым изобразили "российским" / скиншот

В компании заявили, что это их "принципиальная позиция"

Так, к Стерненко обратился мужчина, который звонил в компанию по поводу карты Украины без Крыма, который сейчас оккупирован Россией.

"Выяснилось, что изображать Украину без части территории это их принципиальная позиция. И они считают Крым российским", – говорится в публикации.

Так, на аудиозаписи можно услышать слова оператора о "российском" Крыме.

То, что он (Крым – 24 канал) не изображается на карте Украины... Здесь все соответствует действительности. Потому что сейчас Крым в составе России... Это уже давно признано, с 14-го года,

– ответил оператор.

Смотрите аудиозапись из разговора в посте Стерненко:

Реакция сети

Ситуация с репетиторским сайтом вызвала волну возмущения среди пользователей сети, и граждане начали писать жалобы и оставлять соответствующие отзывы на портале ua.repetitors.info из-за их некорректной карты Украины, что по сути является нарушением закона.

Между тем на ресурсе активно "чистят" подобные негативные отзывы. Также в комментариях пишут, что на самом деле – это российский ресурс. "Они сделали поддомен ua., чтобы собирать трафик. В СБУ нужно их, чтобы заблокировали на нашей территории", – написал один пользователь.

Текст публикации Сергея Стерненко:

Есть такой ресурс для репетиторских услуг, как ua.repetitors.info, они бы не привлекли особого внимания, если бы не один важный нюанс: на сайте этой конторы Украина изображена без Крыма.

Всякое бывает, иногда криворукие дизайнеры могут набедокурить. Иногда это ошибка или невнимательность. Но не в этот раз. Мужчина, который ко мне обратился, позвонил в компанию и спросил о Крыме.

Выяснилось, что изображать Украину без части территории это их принципиальная позиция. И они считают Крым российским. На правоохранительные органы даже не надеюсь, потому что они сами крымнашистов вроде Басты толерируют. Но ваша огласка точно не будет лишней.