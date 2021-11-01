На вопрос журналистки о том, целесообразно ли было вводить дистанционное обучение для младших классов в Киеве, Колюх ответил, что в комитете считают иначе. По его словам, учащиеся 1 – 4 классов должны учиться очно.

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Валерий Колюх уверяет, что решение администрации Киева серьезно вредит учебному процессу.

По его мнению, дистанционное обучение детей занимает много времени у родителей, которые вынуждены гораздо больше времени уделять их урокам.

Я считаю, что с 1 по 4 класс надо было оставить детей в школе...

– говорит Валерий Колюх.

При этом он считает, что нужно остановить эпидемию, и один из способов – это соблюдение карантинных условий.

Столичные школьники вышли с осенних каникул 31 октября, однако за парты дети не вернулись. С 1 ноября учебный процесс в школах Киева возобновится в дистанционном режиме – речь идет об учащихся 1 – 11 классов. Садики в городе могут очно работать, если там вакцинировано 100% персонала.

К слову, заболеваемость коронавирусом растет, поэтому все больше областей усиливают карантинные ограничения. В Украине 15 регионов в красной зоне. Как там работают школы и садики – читайте в статье.

Как работают школы в красной зоне? Постановление правительства объясняет, что учебные заведения могут работать очно в красной зоне, если там все 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19. В то же время детские сады и начальные школы могут работать очно.

Карантинные зоны на 1 ноября / Инфографика 24 канала