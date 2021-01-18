Вступила в действие новая статья закона об украинском языке, которая касается и образовательной сферы. Норма предусматривает изменения в проведении многих учебных процессов страны, а за невыполнение на нарушителей ждут штрафы.

Кроме основных требований законодательства относительно государственного языка в учебных заведениях, появилась новая статья, которая также касается учебных процессов страны. Об этом сообщается на сайте Образовательного омбудсмена Украины.

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Основные требования, которые существовали до этого

Языком учебного процесса в образовательных заведениях является государственный язык. В соответствии со статьей 7 Закона Украины "Об образовании", языком учебного процесса в образовательных заведениях является украинский.



Государство гарантирует каждому гражданину право на получение формального образования всех уровней в государственных и коммунальных учебных заведениях на украинском языке.

Все работники учебных заведений должны владеть государственным языком. Должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, обязаны владеть украинским языком.



Об этом говорится в статье 9 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", и не касается только иностранцев или лиц без гражданства, которые работают в учебных заведениях на временной основе.

Государственный язык является рабочим языком общения для учебных заведений. Такая норма прописана в части 1 статьи 12 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



Это касается не только непосредственного учебного процесса, но и рабочих заседаний, мероприятий и встреч.

Требования новой статьи

Если вышеупомянутые условия касались в основном государственных и коммунальных учебных заведений, то статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" определяет, что все субъекты хозяйствования должны предоставлять услуги на украинском языке.

В образовательной сфере это касается предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц-предпринимателей, которые предоставляют образовательные услуги.

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Таким образом, государственным языком должно осуществляться образование любых форм и уровней: очное, заочное, дистанционное, сетевое, экспертное, семейное и т.д.

Украинский язык должны использоваться во время предоставления таких образовательных услуг:

дошкольного, начального, среднего, профессионального, высшего и предвысшего образований, образования военных лицеев и академий , тюремных школ и т.д.;

, тюремных школ и т.д.; получение дополнительных знаний и навыков, переподготовки, повышения квалификации и получения новой профессии;

и получения новой профессии; в сфере спорта и отдыха, включая услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров и лагерей спортивного обучения ;

; в сфере культуры, в частности в обучении искусствам, хореографии, музыки, театрального дела в различных школах, студиях и классах;

в других формах образования, таких как компьютерное, религиозное обучение и изучение иностранных языков ;

; во вспомогательной учебной деятельности: в заведениях, которые поддерживают учебный процесс или консультируют по вопросам образования.

Какое наказание за невыполнение закона Сначала субъекту хозяйствования объявляют предупреждение и составляют протокол. Предприятие обязано устранить нарушения в течении 30 дней. В случае повторного нарушения грозит штраф от 5100 до 6800 гривен.



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