Почему эта программа может перегрузить учеников? Образовательный эксперт Сергей Горбачев считает, что хорошие учителя будут пытаться "напихать" ученика всей информацией, которую они сами знают. Но это не всегда нужно.

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По его словам, насыщенная второстепенной информацией школьная программа не работает для формирования у ребенка целостного представления о мире.

В школе ученик должен получить целостное представление о мире на уровне здравого смысла, а углубленно изучать надо то, что ему больше нравится,

– заявил Горбачев.

Образовательный омбудсмен добавил, что это (перегруженность учеников, – 24 канал) еще можно изменить. Ведь в командах, которые работают над модельными программами, есть опытные люди, которые могут обуздать свое желание "запихнуть в программы все".

Сергей Горбачев отметил, что до внедрения НУШ школьная программа была в основном ориентирована не на то, чтобы научить ребенка самостоятельно познавать мир, а лишь на то, чтобы "нафаршировать" его память фрагментарными знаниями.

"От учеников требовали четко следовать наставлениям учителя. НУШ это меняет не так быстро и не так эффективно, но такие изменения начались, и должны продолжаться", – сказал эксперт.

По его мнению, концепция НУШ предусматривает, чтобы ввести ребенка к школьному процессу, надо начать с игры (которая является основным способом познания мира в возрасте 6 – 7 лет), а затем, год за годом, научить принимать решения и делать выводы из ошибок.

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Поэтому, как отметил Горбачев, пока основное внимание – ученикам 5 – 9 классов. А на очереди еще Стандарт профильного образования, старшей школы. Потому что образование – игра в долгую. Например, эстонцы, о которых много говорим, образовательные реформы делали 20 лет.

К слову, МОН разработало Типовую образовательную программу, которая создает условия для продолжения реформы "Новая украинская школа" в 5 – 9 классах с 2022 года. Какой будет нагрузка учеников, какие новые предметы добавят и что изменится – читайте в материале.