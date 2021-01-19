Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что улучшение образования для женщин является самым действенным способом вывести развивающиеся страны из бедности. В 2021 это будет одной из главных тем на саммитах G7.

Борис Джонсон объявил народную депутатку Хелен Грант специальным амбассадором по вопросам развития образования для женщин. Ожидается, что тема образования будет одной из главных во время председательства Великобританией в 2021 году в группе стран Большой семерки, передает BBC.

Интересно Великобритания вернулась к дистанционному обучению: эксперты обнаружили проблемы

Даже до пандемии миллионы детей в развивающихся странах не имели доступа к образованию, а девушки из неблагополучных семей из-за бедности и предубеждений были особенно уязвимы.

Действенные меры для популяризации и развития образования среди девушек могут изменить судьбу не только отдельных женщин, но и целых общин и наций,

– считает Борис Джонсон.

До этого, будучи Министром иностранных дел Великобритании, Борис Джонсон неоднократно заявлял, что образование женщин является ключевым в улучшении финансового положения, безопасности и системы здравоохранения беднейших стран.

Однажды он описал образованных женщин как "швейцарский армейский нож" для развития, поскольку получение девушками возможности учиться помогает избежать раннего замужества, улучшить шансы их трудоустройства и обеспечить больший доход на содержание и воспитание детей.

Интересно STEM-образование для девушек: начался отбор на новый бесплатный онлайн-курс

По мнению премьер-министра, основной международной целью должно быть обеспечение женскому полу 12-летнего качественного образования, ведь это станет простым и действенным способом борьбы с бедностью и насилием за гендерными признаками.

Польза от качественного образования большая. Статистика показывает, что у ребенка, мать которого умеет читать, на 50% больше шансов прожить более 5 лет, а за один лишь дополнительный учебный год зарплата женщины может вырасти в 5 раз,

– говорит Джонсон.

Новоизбранная амбассадор Хелен Грант считает, что высококачественное образование расширяет карьерные возможности женщин, уменьшает бедность и усиливает экономическое развитие стран.

Главной миссией амбассадора в деятельности Большой семерки будет поощрение международного сообщества серьезно, амбициозно и действенно заниматься образованием женщин.

Интересно Последствия пандемии: случаи насилия над школьниками в Великобритании резко участились