На образование планируют более 173 миллиардов гривен в бюджете на 2021 год: на что пойдут деньги
Проект государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение 173, 8 миллиарда гривен на сферу образования, что на 34 миллиарда больше, чем это было в прошлом году.
Эту информацию обнародовало Министерство финансов Украины.
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На что пойдут деньги в сфере образования:
- 102,5 миллиарда гривен предлагают направить на образовательную субвенцию для выплаты зарплат учителям. Еще 21,2 миллиарда гривен пойдет на увеличение зарплат педагогам на 30%;
- 49,2 миллиарда гривен – на расходы на высшее образование;
- 4,5 миллиарда гривен – на выплату академических стипендий;
- 1,4 миллиарда гривен – в поддержку "новой украинской школы";
- 1 миллиард гривен – на строительство, ремонт и реконструкцию школ;
- 1 миллиард гривен – на предотвращение распространения коронавируса в учреждениях образования;
- 0,9 миллиарда гривен – на выплату социальных стипендий;
- 0, 5 миллиарда гривен – на инклюзивное образование.
Зато экс-глава Минобразования Анна Новосад говорит, что средства для образования на борьбу с COVID – это хорошо, но они попадут на места ближе к концу 1 квартала 2021. "За что покупать маски до того? Пока непонятно", – написала она в фейсбуке.
Также Новосад отметила, что в Украине увеличивают расходы на ремонты университетов и колледжей на сумму до 1 миллиарда гривен. "Будет либо большое строительство, либо большой дерибан", – добавила она.
По ее словам, образовательная субвенция за счет поднятия минималки вырастет на 30 миллиардов гривен.