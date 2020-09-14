Проект государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение 173, 8 миллиарда гривен на сферу образования, что на 34 миллиарда больше, чем это было в прошлом году.

Эту информацию обнародовало Министерство финансов Украины.

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На что пойдут деньги в сфере образования:

102,5 миллиарда гривен предлагают направить на образовательную субвенцию для выплаты зарплат учителям. Еще 21,2 миллиарда гривен пойдет на увеличение зарплат педагогам на 30%;

Еще 21,2 миллиарда гривен пойдет на увеличение зарплат педагогам на 30%; 49,2 миллиарда гривен – на расходы на высшее образование;

4,5 миллиарда гривен – на выплату академических стипендий;

1,4 миллиарда гривен – в поддержку "новой украинской школы";

1 миллиард гривен – на строительство, ремонт и реконструкцию школ;

1 миллиард гривен – на предотвращение распространения коронавируса в учреждениях образования;

в учреждениях образования; 0,9 миллиарда гривен – на выплату социальных стипендий;

0, 5 миллиарда гривен – на инклюзивное образование.

Зато экс-глава Минобразования Анна Новосад говорит, что средства для образования на борьбу с COVID – это хорошо, но они попадут на места ближе к концу 1 квартала 2021. "За что покупать маски до того? Пока непонятно", – написала она в фейсбуке.

Также Новосад отметила, что в Украине увеличивают расходы на ремонты университетов и колледжей на сумму до 1 миллиарда гривен. "Будет либо большое строительство, либо большой дерибан", – добавила она.

По ее словам, образовательная субвенция за счет поднятия минималки вырастет на 30 миллиардов гривен.