На образование дополнительно выделили 540 млн гривен: на что и сколько денег получат регионы
Правительство приняло решение о выделении дополнительных средств на обеспечение безопасности в школах Украины. В частности, регионы получат в целом около 540 миллионов гривен на дезинфекторы в учебные заведения.
Соответствующее решение Кабинет Министров принял на заседании 21 октября, передает 24 канал.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что с 1 сентября местные власти имели все необходимые ресурсы, чтобы дети могли безопасно начать обучение. В частности, были закуплены антисептики, маски и дополнительно обрабатывались помещения.
Поэтому, правительство дополнительно утвердило предложение МОН о выделении дополнительных 540 миллионов гривен на формирование безопасности в школах. "Для того, чтобы в школах действительно были дезинфекторы, а не просто так было написано на бумаге", – подчеркнул Шмыгаль.
Он также напомнил, что в бюджет на 2021 год предлагают заложить 1 миллион гривен на противоэпидемические мероприятия в школах.
Сколько денег получат все области Украины
- Винницкая область – 21 751;
- Волынская область – 18 658;
- Днепропетровская область – 44 153;
- Донецкая область – 22 020;
- Житомирская область – 18 135;
- Закарпатская область – 22 223;
- Запорожская область – 22 136;
- Ивано-Франковская область – 20 951;
- Киевская область – 29 112;
- Город Киев – 38 621;
- Кировоградская область – 12 680;
- Луганская область – 7 312;
- Львовская область – 37 197;
- Николаевская область – 15 415;
- Одесская область – 34 943;
- Полтавская область – 17 872;
- Ровненская область – 21 579;
- Сумская область– 12 806;
- Тернопольская область – 14 713;
- Харьковская область – 32 213;
- Херсонская область – 14 824;
- Хмельницкая область – 18 065;
- Черкасская область – 15 350;
- Черновицкая область – 13 967;
- Черниговская область – 12 790.
Отметим, что эти средства были аккумулированы за счет уменьшения расходов по таким программам:
- обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения – 10 миллионов гривен;
- проведения всеукраинских и международных олимпиад в сфере образования, всеукраинского конкурса "Учитель года" – 4,1 миллиона гривен;
- выплаты академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам учреждениям специального профессионального и высшего образования – 40 миллионов гривен;
- повышение квалификации педагогических и научно-педагогических работников – 4 миллиона гривен;
- общегосударственные мероприятия в сфере образования-77,4 миллиона гривен;
- руководство и управление в сфере стандартов государственного языка – 4 миллиона гривен;
- образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам – 400 миллионов гривен.
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