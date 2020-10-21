Правительство приняло решение о выделении дополнительных средств на обеспечение безопасности в школах Украины. В частности, регионы получат в целом около 540 миллионов гривен на дезинфекторы в учебные заведения.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял на заседании 21 октября, передает 24 канал.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что с 1 сентября местные власти имели все необходимые ресурсы, чтобы дети могли безопасно начать обучение. В частности, были закуплены антисептики, маски и дополнительно обрабатывались помещения.

Поэтому, правительство дополнительно утвердило предложение МОН о выделении дополнительных 540 миллионов гривен на формирование безопасности в школах. "Для того, чтобы в школах действительно были дезинфекторы, а не просто так было написано на бумаге", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также напомнил, что в бюджет на 2021 год предлагают заложить 1 миллион гривен на противоэпидемические мероприятия в школах.

Сколько денег получат все области Украины

Винницкая область – 21 751;

Волынская область – 18 658;

Днепропетровская область – 44 153;

Донецкая область – 22 020;

Житомирская область – 18 135;

Закарпатская область – 22 223;

Запорожская область – 22 136;

Ивано-Франковская область – 20 951;

Киевская область – 29 112;

Город Киев – 38 621;

Кировоградская область – 12 680;

Луганская область – 7 312;

Львовская область – 37 197;

Николаевская область – 15 415;

Одесская область – 34 943;

Полтавская область – 17 872;

Ровненская область – 21 579;

Сумская область– 12 806;

Тернопольская область – 14 713;

Харьковская область – 32 213;

Херсонская область – 14 824;

Хмельницкая область – 18 065;

Черкасская область – 15 350;

Черновицкая область – 13 967;

Черниговская область – 12 790.

Отметим, что эти средства были аккумулированы за счет уменьшения расходов по таким программам: