Пока тяжело прогнозировать, как будут учиться дети весь год, ведь в Минздраве говорят, что осенью может начаться очередная волна заболеваемости COVID-19.

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Как начнется учебный год для школьников

Руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.

О том, имеют ли право родители заходить в школу, – это решает учебное заведение в каждом отдельном случае. Конечно, в нынешней ситуации это нежелательно.

Кононенко также добавил, что школы могут проводить праздничные линейки 1 сентября. По его словам, короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако, в принципе, быть линейке или нет - решает учебное заведение.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что 1 сентября дети точно пойдут в школу и начнут обучение в обычном формате. Например, во Львове с сентября все учебные заведения возвращаются к очному обучению. В случае, если ребенок заболеет на коронавирус, то весь класс пойдет на самоизоляцию и будет учиться дистанционно.

Далее все зависит от эпидемиологической ситуации в стране, но есть вероятность, что школы продолжат очное обучение.

При любом уровне эпидопасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение,

– заверил Шкарлет.

В общем позиция МОН такая – детские сады, ученики 1 – 4 классов и учащиеся из инклюзивно-ресурсных центров должны обязательно учиться очно.



Обучение в очном режиме / Фото НУШ

Важно! В социальных сетях распространился фейк о том, что с 1 сентября в школах отменяется обучение из-за карантина. Однако в МОН эту информацию опровергли.

Кроме того, по словам министра образования, осенью в Украине всегда растет количество заболеваний, поэтому, возможно, некоторые школы перейдут на дистанционное обучение.

Где обучение будет проходить дистанционно

Правительство издало постановление о том, что если в регионе устанавливается желтый, оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, то школы должны перейти на дистанционное обучение.

Однако даже в этих зонах смогут работать в очном формате те школы, в которых прививки против коронавируса у 80% педагогического персонала. Если меньше – школам придется перейти на дистанционное или смешанное обучение.

Почему норма именно 80% вакцинированных учителей? Санврач Игорь Кузин отметил, что сейчас такая норма из-за медицинских противопоказаний для разных людей.

Например, некоторые учителя не могут вакцинироваться в рамках имеющихся соматических заболеваний. Именно поэтому и был оставлен этот процент 20%. Это на все случаи, связанные с аллергической реакцией или медицинскими противопоказаниями,

– заявил Кузин.

Кроме того, и в Минздраве, и МОН отмечают, что вакцинация педагогов от коронавируса остается добровольной. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев говорит, что директор не имеет права запретить работать в школе учителю, который не получил прививку.

По состоянию на середину августа, в Украине первую дозу вакцины получили 430 тысяч педагогов, две дозы – почти 320 тысяч.

Каникулы и структура обучения в школе

Сколько каникул будет у школьников? В МОН предусматривают, что ученики, как всегда, будут иметь 4 каникулярных периода:

осенние каникулы – будут проходить с 25 до 31 октября 2021 года;

зимние каникулы – с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года;

весенние каникулы – с 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Что может измениться? На продолжительность и даты каникул может повлиять эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса. Так, например, было с осенними каникулами в 2020 году, когда из-за вспышки COVID-19 правительство рекомендовало украинским школам начать каникулы на полторы недели раньше, а зимние каникулы начали почти на неделю позже.

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Какой должна быть структура учебного года:

начинается учебный год в День знаний – 1 сентября (среда);

заканчивается не позднее 1 июля следующего года;

продолжительность каникул в течение учебного года минимум 30 календарных дней.

Продолжительность учебного года должна составлять не менее: 720 учебных часов – в начальной школе (1 – 4 классы), 890 учебных часов – в гимназии (5 – 9 классы), 1 110 учебных часов – в лицее (10 – 12 классы).

Новое школьное меню для учеников

С 1 сентября 2021 года в Украине частично запустят реформу школьного питания. Однако в МОН установили переходный период на полгода, поэтому проводить проверку того, выполняют ли школы новые нормы начнут с января 2022 года.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, а также грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамма на 100 граммов готового продукта или с содержанием сахаров более 10 граммов на 100 граммов готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Новое постановление также расширяет другие нормы приготовления блюд:

разрешены сухофрукты в рационе дважды в неделю (раньше позволяли один раз);

одновременно чай смогут подавать только один раз в неделю;

количество сливочного масла для одной порции увеличили с 1,5 до 2,5 г;

можно использовать семена и орехи;

школы должны сократить количество сахара в 2 – 2,5 раза;

надо уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 г;

также хотят увеличить количество мяса и молочных продуктов в рационе в зависимости от возраста учащихся.

Эксперты во главе с Клопотенко уже разработали новое школьное 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд. Шеф-повар рассказал, что оно несколько подорожает. Да, если раньше для приготовления пищи по всем требованиям надо было 14 гривен, то сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. А для лучшего питания и качества продуктов – от 14 до 25 гривен.



Питание в школах / Фото MassInformation

Добавим, что первая леди Елена Зеленская рассказала, что шеф-повар Евгений Клопотенко начал бесплатно разрабатывать новое меню для детских садов. Но стоимость питания в регионах будет разной, поскольку оно зависит от стоимости продуктов питания в каждой области.

Каким будет обучение для студентов в вузах

Еще в прошлом году в Министерстве образования и науки отмечали, что университеты имеют автономию и могут самостоятельно решать, как им организовать учебный процесс. Поэтому здесь все зависит от руководства вуза.

Например:

"Львовская политехника" и ЛНУ им. И. Франко начнут учебный год в оффлайне. В частности, в политехническом при усиленном карантине планируют, что у студентов будут отдельно лекционные дни (дистанционно), отдельно – дни для практических и лабораторных занятий (очно). Подробнее об обучении в этих вузах – читайте в статье.

В Харьковском национальном университете им. В. Казарина сказали, что студентов известят ближе к началу учебного года. 1 сентября планируют начать занятия в аудиториях, но многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

В Киево-Могилянской академии думают о смешанном формате для первых курсов: лекции хотят проводить онлайн, а семинары и практические занятия – в аудиториях.

А в Национальном авиационном университете, КНЭУ им. В. Гетьмана и "Киевской политехнике" – пока не знают, каким будет формат обучения с 1 сентября.

Опять же – обучение будет зависеть от карантинной зоны. Если город в зеленой зоне – то препятствий для очного обучения нет. Если же показатели заболеваемости вырастут, то вузы будут обязаны перевести студентов на дистанционное обучение.



Обучение в вузе во время карантина / Фото "ЧаРівне"

К слову, абитуриентов 9 августа официально зачислили на обучение на бюджете. Интересно, что на бакалавриат в вузы поступило почти 60 тысяч человек, на магистратуру – более 33 тысяч.

Рейтинг вузов, куда поступило больше всего абитуриентов на бюджет:

НТУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" – поступило почти 4 тысячи абитуриентов;

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко – 3 066 абитуриентов;

НУ "Львовская политехника" – 2 448 абитуриентов;

Львовский национальный университет им.и Ивана Франко – 2 259 абитуриентов;

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 1 245 абитуриентов;

Национальный авиационный университет – 1 215 абитуриентов;

НТУ "Харьковский политехнический институт" – 1 215 абитуриентов;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1 048 абитуриентов;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 026 абитуриентов;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 860 абитуриентов.

В то же время среди популярных специальностей на бюджет в лидерах "Среднее образование" (туда поступило 6 тысяч 217 человек), "Медицина" (3 664 абитуриента) и "Компьютерные науки" (3 421 абитуриент).

Заселение в общежитие: нужно ли студенту вакцинироваться

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на днях в интервью заявил, что Минздрав вскоре обнародует официальную позицию относительно нормы, урегулирует вопрос поселения в общежития вакцинированных и невакцинированных лиц. Вероятно, непривитым от COVID-19 студентам могут отказать в поселении.

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В то же время в МОН отмечают, что невакцинированным студентам не могут запретить заселяться в общежития. "Не может быть такого, это нарушение прав, нет ни нормативных документов, ни требований нет", – заявил Шкарлет.

В то же время он рекомендовал студентам вакцинироваться, чтобы в вузах сформировался коллективный иммунитет и дети не сидели по 2 недели на самоизоляции. Интересно, что ректорам университетов во Львове порекомендовали поселять в общежития только вакцинированных студентов.