Заявки от студентов на стипендии для обучения во Вьетнаме принимаются до 30 июня 2021 года.

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Какие стипендии получат украинские студенты на обучение во Вьетнаме:

25 стипендий для обучения по уровню бакалавра и магистра в учреждениях высшего образования по следующим специальностям: филологические, естественные, технические.

для обучения по уровню бакалавра и магистра в учреждениях высшего образования по следующим специальностям: филологические, естественные, технические. 10 стипендий для обучения в аспирантуре учреждений высшего образования;

для обучения в аспирантуре учреждений высшего образования; 5 стипендий для научной стажировки.

Какие документы нужно подать украинцам

Перечень необходимых документов:

анкета установленного образца, которая должна быть заполнена на английском языке – 2 экземпляра;

копия переведенного и нотариально заверенного документа о полученной предыдущей образовательной степени и приложения к нему;

справка о подтверждении своего статуса от заведения с неофициальным переводом ее на английский язык и копию переведенной и заверенной академической справки (выписку из зачетной книжки) для студентов;

копия нотариально заверенной выписки с баллами за последнее полугодие для учащихся учреждений общего среднего образования;

мотивационное письмо (на украинском или английском языке);

копии страниц паспорта гражданина Украины с указанием места регистрации и копия паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

медицинская справка, выданная официальным органом здравоохранения, а также справка об отсутствии ВИЧ-инфекции и заболевания СПИДОМ;

2 фотографии 4х6.

Куда подавать документы? МОН будет принимать заявки в электронном и бумажном формате. Так, в е-формате отсканированные PDF-документы надо прислать на адрес scholarshipsmon@gmail.com, указав в теме письма "Стипендии на обучение во Вьетнаме 2021". Почтовый адрес – Проспект Победы, 10, 01135, Киев, Украина.