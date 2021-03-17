Сейчас в украинском образовании существует значительный разрыв в качестве полученных знаний между учащимися сельских школ и школьниками из крупных городов. Исправить эту ситуацию пытаются участники программы "Обучай для Украины". В ее рамках молодые специалисты на два года переезжают в села и маленькие городки, чтобы лично обучать детей и делиться опытом с коллегами-педагогами.

В 2017 году Украина стала 41-м государством, которое присоединилось к глобальной сети Teach For All. Сейчас организация "Обучай для Украины" возглавляет Оксана Матияш. До этого она завершила обучение в Оксфордском университете. Там получила вдохновение на такую ​​деятельность: двое ее одногруппников были участниками подобных программ в Великобритании и Индии.

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"Меня очень поразили их истории и я поняла, что такие программы являются очень мощным инструментом формирования будущего Украины. Поскольку фокус идет именно на расширение возможностей реализовать свой потенциал для детей, у которых их недостаточно", – пояснила Оксана Матияш.



Оксана Матияш – руководительница "Обучай для Украины" / Фото с Facebook Оксаны Матияш

Руководительница организации рассказала Образование 24 о программе "Обучай для Украины", мотивацию ее участников и почему важно, чтобы все дети имели равный доступ к качественному образованию.

В чем заключается суть программы

Программа имеет модель, которую называют "Формула перемен". Организаторы рекрутов выпускников лучших украинских университетов, молодых специалистов, которые не являются учителями по образованию, но имеют высокий уровень знаний одного из школьных предметов и готовы на два года поехать работать учителем в маленький населенный пункт – село или небольшой городок.

На этот период они становятся полноценными педагогами, получают официальную зарплату и ежемесячную стипендию от организации, которая покрывает базовые потребности (питание, жилье и т.д.). В течение всего времени сотрудничества участники получают и поддержку менторов. А также имеют возможность поехать по обмену в другую страну, чтобы посмотреть, как работают школы там. В частности, посещали учебные заведения Бельгии, Великобритании, Испании, Австрии.



Подавляющее большинство участников не имеют педагогического образования / Фото с Facebook "Обучай для Украины"

Поскольку подавляющее большинство участников не имеют педагогического образования, они в течение двух лет также учатся заочно на специально разработанной магистерской программе в Киевском университете им. Б. Гринченко. Соответственно, после свершения участия в программе, каждый получает образование, которое позволит развиваться в этом секторе.

Такая формула, к примеру, успешно работает в США еще с 1989 года в виде программы "Обучай для Америки", с которой, собственно, все и началось. Эффективность этой модели уже подтверждена рядом международных исследований.

Идея программы заключается в том, чтобы через классные и внеклассные активности помочь школьникам реализовать свой потенциал. Когда молодой человек приходит в школу, у него есть много энергии, инициативности и желания интегрировать в образовательный процесс новые форматы работы – проектное и экспериментальное обучение, междисциплинарный подход, организовывать различные внеклассные инициативы, что очень важно для развития ребенка, его талантов,

– объяснила Оксана Матияш.

В украинском контексте это особенно необходимо: у нас существует разрыв в среднем в 2,5 года между учениками из крупных городов и сел. Программа пытается преодолеть этот разрыв путем привлечения самых талантливых для помощи школьным коллективам в маленьких населенных пунктах, ведь там таких ресурсов объективно намного меньше.

За первый год человек интегрируется в местную общину, происходит построение отношений. А второй год уже приносит наибольший эффект от работы участников. Некоторые из них становятся классными руководителями, реализуют различные кружки и внеклассные инициативы.



Участники программы проводят кружки и внеурочные мероприятия / Фото с Facebook "Обучай для Украины"

С 2017 года в программе приняли участие 25 человек, которые были учителями в 18 школах трех областей: Киевская, Львовская, Одесская. 10 февраля 2021 года запустили новую рекрутинговую кампанию, цель которой – найти 50 талантливых людей, которые станут ролевыми моделями для детей в 25-30 школах. В одном заведении будут работать по несколько участников: исследования показали, что более эффективно, когда они находятся в таких мини-группах.

Все начинается с того, что участник подает заявку, где освещает свою мотивацию, знания предмета, который хочет преподавать и тому подобное. Далее его приглашают на Центр оценки, где происходит симуляция урока и другие практические задачи, которые нужно выполнить перед экспертной комиссией. Финальный этап – Летний Институт, интенсивная 5-недельная подготовка практических педагогических и лидерских навыков. В случае успешного прохождения последнего этапа, с 1 сентября участники становятся учителями в школах.

Как выбирают учебные заведения

Существует предварительная база школ, а в этом году также открыли подачу заявок для учебных заведений. Прежде всего важна мотивация самой школы, ее руководства принять участника, который необязательно будет человеком из педагогически-образовательного сектора. Очень важно, чтобы в заведении были готовы сделать "новичка" частью коллектива.

Кроме того, важную роль играет место расположения школы: организация работает именно с учреждениями в маленьких населенных пунктах. И, конечно, там есть вакансии – чтобы обеспечить именно тех специалистов, которые нужны. Здесь многое зависит и от участников, которые подают заявки – чтобы предметы совпадали.

Мотивация участников и их дальнейшая деятельность

По словам Оксаны Матияш, многие кандидаты, которые хотят принять участие в программе, рассказывают, что всегда мечтали стать учителем и им нравится взаимодействие с детьми. Но вынуждены были выбирать другую специальность.

К сожалению, в Украине все-таки профессия учителя не является среди популярных и молодежь выбирает ее чуть ли не в последнюю очередь. Поэтому часто поступают на те специальности, к которым у них не лежит душа. А программа "Обучай для Украины" становится для людей таким мостиком в образовательный сектор. Это – работа, которая на самом деле дает тебе возможность чувствовать свое влияние и видеть результаты с первого дня,

– отметила руководительница организации.

Она добавляет, что это – глобальная тенденция, что все меньше и меньше молодых талантливых людей выбирают образовательную сферу. И сегодня такая ситуация – почти во всех государствах.

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В Британии же, к примеру, "Обучай для Великобритании" уже 10 лет стабильно входит в ТОП 100 лучших работодателей для выпускников страны. В результате этой программы, повысился престиж профессии учителя в обществе и ее популярность среди молодых людей.

Подтверждением мотивированности участников программы в Украине является тот факт, что почти 90% из них продолжили развиваться в сфере образования. Хотя не планировали преподавать. Этот опыт их вдохновил и они продолжают вносить изменения в образовательной плоскости, реализуют собственные инициативы.

"Обучай для Украины" Инициатива – партнер международной сети Teach For All, объединяющая 59 независимых организаций в разных странах мира. Цель – способствовать тому, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел возможность реализовать свой потенциал и получить качественное образование.



Участники программы на 2 года переезжают в маленькие населенные пункты, где преподают в местной школе, а также организуют внеклассные инициативы для детей и общества. Они – не учителя по образованию, однако являются специалистами в своих сферах и проходят пятинедельный интенсив, прежде чем начать работу. Каждый получает менторскую поддержку, уникальный опыт и становится частью глобального нетворка. Инициатива – партнер международной сети Teach For All, объединяющая 59 независимых организаций в разных странах мира. Цель – способствовать тому, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, имел возможность реализовать свой потенциал и получить качественное образование.Участники программы на 2 года переезжают в маленькие населенные пункты, где преподают в местной школе, а также организуют внеклассные инициативы для детей и общества. Они – не учителя по образованию, однако являются специалистами в своих сферах и проходят пятинедельный интенсив, прежде чем начать работу. Каждый получает менторскую поддержку, уникальный опыт и становится частью глобального нетворка.

Влияние карантина на реализацию программы

В 2020-м "Обучай для Украины" не проводила отбора участников. Это время использовали для подведения итогов трех лет и планирования набора на 2021-й год.

И в этом году часть Летнего Института, во время которого происходит подготовка участников перед 1 сентября, будет посвящена развитию цифровых навыков и работе с различными форматами обучения и учебными платформами. Также планируется привлекать партнеров, которые уже эффективно наладили работу в контексте дистанционного обучения для того, чтобы они также проводили различные мастер-классы для участников и учителей.

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Не только уроки: чем занимаются участники в рамках программы

Сейчас образование – это не только предметные знания, но и, в частности, развитие мягких навыков и внеклассные инициативы. Поэтому участники также организуют фестивали, уроки английского для детей и для родителей, подготовку к ВНО, даже создают инстаграм-страницы школы и клубы робототехники. После чего к инициативе присоединяются соседние образовательные учреждения и теперь дети самостоятельно организуют себе различные внеклассные активности.

По возможности, ездят с детьми на различные экскурсии: часто для школьников из маленьких населенных пунктов даже поездка в область или в другой город – полна новых открытий и вдохновляет.

Одна из участниц программы, например, заметила, что родители почти не вовлечены в учебный процесс детей. Поэтому она решила проводить уроки арт-терапии, в которых могли бы участвовать и родители, и дети. Ведь эффективное обучение – это процесс, в который должны быть активно вовлечены разные стороны, а не только учителя.



В селах школа – единственное место, где дети получают новые знания / Фото с Facebook "Обучай для Украины"

Как показали результаты опроса детей из маленьких населенных пунктов, школа – это фактически единое пространство, где они могут как-то развиваться или чувствуют, что узнают что-то новое. Поэтому очень важно поддерживать детей в контексте развития их талантов или интересов вне уроков.



90% участников остаются в сфере образования / Фото с Facebook "Обучай для Украины"

Часто участники программы – сами родом из небольших городов. И они показывают своим примером, что место рождения не имеет значения и ты можешь себя реализовать благодаря образованию. Почтовый индекс не определяет будущее ребенка. Есть возможности реализовать свой потенциал, несмотря на то, где ты живешь или где ты родился.

Очень хотелось бы показать обществу, что молодые люди в Украине хотят брать ответственность за локальные изменения. Им не нужно ждать кого-то. Они готовы сами действовать. И наша цель, как программы, в частности, сформировать сильное сообщество выпускников, которые будут изменять сектор образования,

– объясняет Оксана Матияш.

Программа же продолжает поддерживать выпускников в реализации их собственных инициатив и проектов.

Опыт участницы "Обучай для Украины"

Мария Кимпинская завершила магистерскую программу в УКУ и на два года переехала из родного Львова в село Жуки (Вышгородский район, Киевская область) – преподавать историю в местной школе в рамках программы "Обучай для Украины".

Девушка объясняет, что после обучения захотела поработать в образовательной сфере, поскольку в семье ее всегда видели учительницей:

Эта идея меня держала и я хотела попробовать себя в сфере образования, чтобы убедиться, действительно ли это мое или нет. Тогда услышала как раз об инициативе "Обучай для Украины", рассказала подруге и мы вместе решили попробовать.

По словам Марии, сначала было трудно, поскольку до того она всю жизнь училась и проживала в родном городе, с семьей. А здесь появилась необходимость полностью изменить круг общения и среду. В то же время нужно было знакомиться сразу со всеми программами преподавания, осваивать новые педагогические практики и методики.



Мария проводит урок в школе Жуков / Фото предоставлено героиней

Мария первый год преподавала только в старших классах – с 9 по 11, а уже в следующем – с 6 по 11. Ощутимая разница заключалась не только в возрастной категории детей, но и в том, что старшеклассников было мало – по 4, 6 и 9 учеников . А в младших классах – по около 20. Поэтому пришлось подстраиваться, больше узнавать о работе с детьми этого возраста:

"В старшей школе проблемой было то, что ученики боялись высказывать собственное мнение на уроках. Казалось бы, 4 ученика – комфортная обстановка, можно обсудить все. Но нет. С младшими наоборот: они хотят поделиться всем, что у них в жизни происходит, и здесь нужно скорректировать разговор в правильное русло. И за 45 минут успеть и поговорить на тему предмета, и еще послушать их истории, поддержать".



Мария с учениками на экскурсии в Киеве / Фото предоставлены героиней

Из смешных моментов, Мария вспоминает, что ее постоянно путали с ученицей. На олимпиадах, во время экскурсий и даже в самой школе – могли в кабинет зайти другие педагоги и спросить, где учитель. Однако с коллегами ей повезло:

В коллективе приняли замечательно, мы хорошо сработались. От нас (участников программы – 24) почему-то ожидали немного большего, хотя мы говорили, что у нас нет педагогического опыта. Но и была поддержка со стороны учителей: когда что-то не удавалось с первого раза, нас успокаивали и говорили что все получится, объясняли ситуацию.

С некоторыми учителями и учениками Мария до сих пор поддерживает связь, а после завершения программы определенное время работала в частной школе во Львове. Сейчас решила сделать перерыв и изменила сферу деятельности. Но все же параллельно, на волонтерских началах, помогает школьникам из других регионов готовиться к ВНО.

Кто может принять участие? Каждый, кто имеет мощную мотивацию, диплом бакалавра по любой специальности и глубокое знание одного из предметов. Дедлайн второй волны набора – 14 апреля.