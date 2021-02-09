Каждый садик в Норвегии пытается сделать все, чтобы все дети там могли наслаждаться хорошим детством, получая образование, игры и дружбу. Как детей учат ответственности и самостоятельности – читайте интересные факты в материале.

В Норвегии дошкольные учебные заведения готовят детей к активному участию в обществе. Там все дети в садике должны развиваться, учиться и чувствовать прогресс.

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Игра в садике

В стране детские сады должны удовлетворять потребность детей в играх. Но они должны быть площадкой для развития и обучения детей.

Кроме того, садики должны вдохновлять детей и создавать возможность для разнообразных игр как на улице, так и в помещении. Ведь именно благодаря играм дети переживают счастье и юмор.

Права и ответственность

В садиках Норвегии дети имеют право на защиту личной неприкосновенности. Только с согласия родителей в саду могут фотографировать детей (в частности, для постов в соцсетях, печати в альбомах и т.д.).

Но запрещено снимать детей обнаженными и в насмешливом виде (например, с размазанной едой на лице).

Мы стараемся делать фото в действии и меньше снимать лица. Также спрашиваем разрешения на съемку у детей. Например, если делаем портрет и вешаем на стену, то спрашиваем, какое фото ребенок хочет выбрать. Мы должны это уважать,

– рассказала директор сада в Осло София Ельвебредд.

Интересно, что когда в группе что-то происходит, то воспитатели не называют имена детей. В частности, когда кто-то кого-то ударил, то родителям пострадавшего ребенка скажут только факт, но не скажут, кто это сделал.

Также дети могут принимать участие в планировании и оценке деятельности детского сада. "Когда есть время (в кругу, во время экскурсий, переодевания), мы расспрашиваем детей, которые уже умеют говорить, что им нравится, хотят ли они делать что-то другое или по-другому, понравилось ли занятие и т.д.", – добавляет эксперт.



Дети гуляют возле сада в Норвегии / Фото Pinterest

Также в садах Норвегии существует демократическое голосование: дети сами выбирают, идти завтра в лес или к морю и тому подобное.

Особенно все дети имеют право выражать свое мнение относительно того, что происходит в детском саду. Ведь учебное заведение должно реагировать на различное поведение и потребности каждого ребенка и учитывать его взгляды. Но там не утруждают детей ответственностью, которую они еще не могут себя принять.

Обязанности работников саду

В садах Норвегии персонал должен:

рассуждать о профессиональных и этических вопросах, быть в курсе всех новых тенденций;

следить за отношениями между детьми в группах, между детьми и персоналом и между персоналом и родителями;

предлагать детям приобщаться к беседам, в которых они смогут объяснять, интересоваться, рефлексировать и задавать вопросы;

поощрять детей фантазировать и играть с языком, звуками, рифмами и ритмом;

знакомить детей с различными языками, местными диалектами и наречиями через стихи, песни, литературу и тексты из прошлого и современности;

познакомить детей с лицами, местами и учреждениями местной общины, помогают находить дорогу и безопасно путешествовать.

"Это и экскурсии, и приглашение гостей в сад. Мы посещаем пожарные части, стараемся приглашать полицейских в садики, делать дружественные визиты в пожилым людям", – рассказывает директор детсада.

Планирование работы в садике

Планирование позволяет персоналу действовать длительно, также это способствует развитию каждого ребенка и группы детей в целом. Поэтому в Норвегии детские сады должны составлять годовой план, где описывается, как детский сад подходит к уходу, игре, оценке и обучению детей.

Кроме того, план должен содержать информацию о том, как дети и родители привлечены к планированию и как детский сад оценивает свою педагогическую практику.

Какую связь садик имеет со школой

Вместе с родителями администрация должна обеспечить безопасный и качественный переход ребенка от детского сада к школе. Также в стране детский сад и школа должны обмениваться знаниями и информацией, которые помогут сотрудничать ради перехода детей и зачисления в школу. Но для этого надо получить согласие родителей.

А уже в последний год обучения в саду детей учат не буквам и цифрам, а самостоятельности: завязывать шнурки, ходить самостоятельно в туалет и т.д. Взамен писать и читать они должны учиться в школе.

Чтобы подготовить детей к школе, воспитатели играют с детьми на школьных площадках, делают совместные встречи с другими садами, чтобы все дети были знакомы до того, как попадут в одну школу.

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Об учебной программе садиков

Учебная программа детского сада в Норвегии должна быть всесторонней, разнообразной и адаптированной к каждому отдельному ребенку и группе детей. Там дети могут играть и исследовать свои креативность, ощущение чуда и любознательность.

А формировочное развитие, игра, обучение, социальные навыки и коммуникационные процессы должны рассматриваться в контексте и способствовать всестороннему развитию детей. Также детский сад должен быть культурной площадкой, где дети будут создавать вместе собственную культуру в атмосфере хорошего настроения и радости.

Среда детского сада должна быть одновременно и безопасной, и сложной, и давать детям возможность заниматься различными формами движения. Обязательно игрушки и оборудование должны быть доступны для детей.