Образование в садиках Норвегии: как детей учат ответственности и самостоятельности
Каждый садик в Норвегии пытается сделать все, чтобы все дети там могли наслаждаться хорошим детством, получая образование, игры и дружбу. Как детей учат ответственности и самостоятельности – читайте интересные факты в материале.
Источник:"Новая украинская школа"
В Норвегии дошкольные учебные заведения готовят детей к активному участию в обществе. Там все дети в садике должны развиваться, учиться и чувствовать прогресс.
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Игра в садике
В стране детские сады должны удовлетворять потребность детей в играх. Но они должны быть площадкой для развития и обучения детей.
Кроме того, садики должны вдохновлять детей и создавать возможность для разнообразных игр как на улице, так и в помещении. Ведь именно благодаря играм дети переживают счастье и юмор.
Права и ответственность
В садиках Норвегии дети имеют право на защиту личной неприкосновенности. Только с согласия родителей в саду могут фотографировать детей (в частности, для постов в соцсетях, печати в альбомах и т.д.).
Но запрещено снимать детей обнаженными и в насмешливом виде (например, с размазанной едой на лице).
Мы стараемся делать фото в действии и меньше снимать лица. Также спрашиваем разрешения на съемку у детей. Например, если делаем портрет и вешаем на стену, то спрашиваем, какое фото ребенок хочет выбрать. Мы должны это уважать,
– рассказала директор сада в Осло София Ельвебредд.
Интересно, что когда в группе что-то происходит, то воспитатели не называют имена детей. В частности, когда кто-то кого-то ударил, то родителям пострадавшего ребенка скажут только факт, но не скажут, кто это сделал.
Также дети могут принимать участие в планировании и оценке деятельности детского сада. "Когда есть время (в кругу, во время экскурсий, переодевания), мы расспрашиваем детей, которые уже умеют говорить, что им нравится, хотят ли они делать что-то другое или по-другому, понравилось ли занятие и т.д.", – добавляет эксперт.
Дети гуляют возле сада в Норвегии / Фото Pinterest
Также в садах Норвегии существует демократическое голосование: дети сами выбирают, идти завтра в лес или к морю и тому подобное.
Особенно все дети имеют право выражать свое мнение относительно того, что происходит в детском саду. Ведь учебное заведение должно реагировать на различное поведение и потребности каждого ребенка и учитывать его взгляды. Но там не утруждают детей ответственностью, которую они еще не могут себя принять.
Обязанности работников саду
В садах Норвегии персонал должен:
- рассуждать о профессиональных и этических вопросах, быть в курсе всех новых тенденций;
- следить за отношениями между детьми в группах, между детьми и персоналом и между персоналом и родителями;
- предлагать детям приобщаться к беседам, в которых они смогут объяснять, интересоваться, рефлексировать и задавать вопросы;
- поощрять детей фантазировать и играть с языком, звуками, рифмами и ритмом;
- знакомить детей с различными языками, местными диалектами и наречиями через стихи, песни, литературу и тексты из прошлого и современности;
- познакомить детей с лицами, местами и учреждениями местной общины, помогают находить дорогу и безопасно путешествовать.
"Это и экскурсии, и приглашение гостей в сад. Мы посещаем пожарные части, стараемся приглашать полицейских в садики, делать дружественные визиты в пожилым людям", – рассказывает директор детсада.
Планирование работы в садике
Планирование позволяет персоналу действовать длительно, также это способствует развитию каждого ребенка и группы детей в целом. Поэтому в Норвегии детские сады должны составлять годовой план, где описывается, как детский сад подходит к уходу, игре, оценке и обучению детей.
Кроме того, план должен содержать информацию о том, как дети и родители привлечены к планированию и как детский сад оценивает свою педагогическую практику.
Какую связь садик имеет со школой
Вместе с родителями администрация должна обеспечить безопасный и качественный переход ребенка от детского сада к школе. Также в стране детский сад и школа должны обмениваться знаниями и информацией, которые помогут сотрудничать ради перехода детей и зачисления в школу. Но для этого надо получить согласие родителей.
А уже в последний год обучения в саду детей учат не буквам и цифрам, а самостоятельности: завязывать шнурки, ходить самостоятельно в туалет и т.д. Взамен писать и читать они должны учиться в школе.
Чтобы подготовить детей к школе, воспитатели играют с детьми на школьных площадках, делают совместные встречи с другими садами, чтобы все дети были знакомы до того, как попадут в одну школу.
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Об учебной программе садиков
Учебная программа детского сада в Норвегии должна быть всесторонней, разнообразной и адаптированной к каждому отдельному ребенку и группе детей. Там дети могут играть и исследовать свои креативность, ощущение чуда и любознательность.
А формировочное развитие, игра, обучение, социальные навыки и коммуникационные процессы должны рассматриваться в контексте и способствовать всестороннему развитию детей. Также детский сад должен быть культурной площадкой, где дети будут создавать вместе собственную культуру в атмосфере хорошего настроения и радости.
Среда детского сада должна быть одновременно и безопасной, и сложной, и давать детям возможность заниматься различными формами движения. Обязательно игрушки и оборудование должны быть доступны для детей.
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