Польские вузы набирают популярность среди украинских абитуриентов. И причин этому несколько, в том числе доступность и качество образования, близость и перспективы найти работу после получения диплома. Как же украинским студентам поступить в вузы и учиться несмотря на карантин – читайте в материале.

С началом пандемии COVID-19 из-за закрытия границ и введения многих ограничений вступительная кампания-2021 кажется еще сложнее. Особенно волнуются абитуриенты, которые хотят учиться за границей.

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Представители Государственного Восточноевропейского университета в Перемышле рассказали журналистам "Образование 24", что изменилось в процедуре поступления в польский вуз и как выглядит обучение во времена коронавируса.

Специфика вступительной кампании в польские вузы в 2021 году

Сроки вступительной кампании

Общего расписания проведения вступительных кампаний в университеты в Польше нет, каждое учебное заведение устанавливает собственные сроки приема документов.

Например, в Государственном Восточноевропейском университете в Перемышле вступительная кампания начнется 17 мая и продлится до 30 июля 2021 года. Но абитуриенты, которые не успеют подать свои документы, смогут это сделать во время дополнительного набора со 2 августа по 24 сентября 2021 года.

Отметим, что некоторые вузы начали набор студентов еще в январе – марте.

Результаты ВНО

В польских университетах результатами всеукраинского тестирования не интересуются. Там для вступления нужен только аттестат о среднем образовании.

Также из-за задержек с получением этих документов в Украине – начинать вступительную кампанию стоит без аттестата, отметив, что документ вы донесете позже.

Экзамены и собеседования

В зависимости от актуальной эпидемической ситуации в период проведения вступительных собеседований они могут произойти офлайн в университете (с соблюдением всех санитарных требований) или дистанционно.

Кроме того, не во всех вузах есть вступительные экзамены и собеседования, поэтому следите за объявлениями о формате проведения вступительной кампании на странице выбранного учебного заведения.

Пересечение границ во время пандемии

На время эпидемии возобновили контроль на национальных границах государств ЕС. Безвизовый въезд невозможен без веского основания – приглашение на работу, неотложное лечение или обучение с подтверждением статуса ученика/студента.

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Так, ученики и студенты, имеющие подтвержденный статус могут приезжать в Польшу без обязательной обсервации. У студентов на границе требуют легитимацию (студенческий билет).

Внимание! Если абитуриент хочет пересечь границу с Польшей с целью подачи пакета документов в польский вуз (не имея подтвержденного статуса студента) – ему могут отказать во въезде. Поэтому запросите у вуза удостоверение для приезда с целью поступления.

К примеру, чтобы облегчить процесс поступления в Государственный Восточноевропейский университет на факультеты кафедры общественных наук и здравоохранения была введена подача документов с территории Украины (через "Новую почту").

Обучение во время коронавируса

Будущих студентов интересует, какая форма обучения ожидает студентов во время пандемии COVID-19 и насколько это отразится на качестве полученного образования.

Известно, что в большинстве вузов Польши используется гибридная форма обучения, когда часть занятий проводится на территории университета, а другая часть – онлайн. Кроме того, в каждом университете форма обучения определяется отдельно, в зависимости от направления обучения.

Для этого в каждом вузе есть образовательная онлайн-платформа, на базе которой проводятся лекции, семинары, тестирования и даже экзамены.

Есть ли смысл откладывать поступление на год из-за пандемии? Эксперты говорят, что не обязательно надо откладывать обучение. Ведь пандемия пройдет, а за это время студент адаптируется к обучению за рубежом, получит навыки свободной коммуникации с коллегами и преподавателями и получит новые знания.

Пример Государственного Восточноевропейского университета в Перемышле

Государственный Восточноевропейский университет в Перемышле открыт для абитуриентов из Украины, которые могут воспользоваться правом на бесплатное обучение и получать стипендии при наличии Карты Поляка.

Вместе с тем другие украинцы могут получать европейское образование по доступной цене. Обучение в вузе проводится на польском языке.

Направления образования и факультеты этого университета:

Гуманитарный: история, польская филология, английская филология;

Общественный: социология, международные отношения, трансграничная безопасность;

Художественный: дизайн интерьера, графический дизайн;

Технический: информатика в бизнесе, инжиниринг в производстве косметики и дополнений, мехатроника, безопасность и производство пищевых продуктов, транспортная и логистическая инженерия;

Медицинский: медсестринство.

Вступительная кампания в Государственном Восточноевропейском Университете в Перемышле стартует 17 мая 2021 года.