Образование под запретом: девушки и женщины не могут посещать Кабульский университет

Афганские девушки не могут посещать занятия в университете Кабула, а женщинам теперь нельзя там преподавать. По словам террористов "Талибана", так будет до тех пор, пока в стране не создадут "настоящую исламскую среду".

Теперь Афганистан, вероятно, стал первой страной мира, где девушки не могут посещать учебные заведения. Однако в стране такое происходит не впервые – во время прихода талибов к власти в 1990-х годах происходило то же самое.

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Ректора университета уволили

После захвата власти в Афганистане руководителем Кабульского университета талибы назначили Мохаммада Ашрафа Гайрата, который имеет только степень бакалавра. Недавно он решил отстранить ректора Мохаммада Усмама Бабури.

Именно новый руководитель университета распорядился не пускать девушек и женщин.

Образование для девушек фактически недоступно

Накануне террористы "Талибана" возобновили учебный процесс в школах, который прервал вооруженный конфликт. Однако это касалось только афганских мальчиков и мужчин-учителей. Девочек в школу не пустили.

Несмотря на это, официально афганским девушкам можно учиться до 7 класса, однако на самом деле все иначе.