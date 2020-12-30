Пандемия COVID-19 привела к существенным изменениям в сфере образования в течение 2020 года во всем мире. Карантин заставил обучение перейти в онлайн-формат, поэтому не было очных уроков в классе и экзаменов в аудиториях. Как изменилось школьное образование за 2020 год – читайте в материале.

Закрытие школ и садиков в начале года

Еще в марте 2020 года правительство приняло решение о введении карантина по всей стране на 3 недели. впоследствии его продолжили. Тогда закрылись детсады, школы, колледжи и вузы, сообщает издание "ВсеОсвіта".

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Конечно, сначала было трудно: никто не знал, как организовывать дистанционное обучение, как объяснять материал ученикам через компьютер и как проверять их работы.

Поэтому учителям пришлось быстро осваивать онлайн-инструменты, учиться создавать конференции в ZOOM и придумывать уроки, чтобы ученики по ту сторону экрана не отвлекались.

Но те ученики, которые не имели возможности учиться с помощью ноутбука или другого гаджета, могли просматривать телеуроки.

Проведение ВНО и ГИА во время карантина

Стоит вспомнить и о том, как карантин повлиял на проведение экзаменов – ГИА и ВНО. Так, 18 июня на заседании Рады приняли закон об отмене ГИА. То есть ученики получили аттестаты и приложения к ним, а напротив графы ГИА стояла пометка "освобождено".

В то же время внешнее независимое оценивание состоялось без изменений. Главное: ученики должны были соблюдать социальную дистанцию, при входе им измеряли температуру и предлагали воспользоваться антисептиком.



ВНО в 2020 году / Фото НУШ

Однако ученики и учителя, которые были привлечены к организации ВНО, жаловались на жару в классах и сложные условия проведения ВНО, мол, летом находиться в помещении в защитной маске – невозможно.

Последний звонок в школах

В этом году большинство школ отказалось проводить праздничные мероприятия и организовывать выпускные вечера. Поэтому вместо торжественной линейки и концерта школьники получили видеопоздравление от учителей.

Конечно, в некоторых регионах Украины выпускные вечера все же состоялись. Например, в Харькове школьники устроили праздник на стадионе с соблюдением карантинных норм.

Начало нового учебного года в классах

Но уже 1 сентября, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, ученики вернулись за парты. Образовательный процесс начался по-новому – с соблюдением эпидемических требований: защитные маски, температурный скрининг, а родителям запретили входить в школу.

Но с начала учебного года количество учеников и педагогов, больных COVID-19, начало стремительно расти. Часть классов перевели на дистанционное обучение, а некоторые школы полностью закрывались на карантин.

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В июле правительство поделило Украину на 4 эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, в которых действовали определенные ограничения. А 16 сентября Кабмин разрешил работу школ и детских садов даже в красной зоне эпидемической опасности.

А на зеленом, желтом и оранжевом уровнях образовательные учреждения должны были закрываться тогда, когда на самоизоляцию из-за COVID-19 пойдет более 50% детей и учителей.

Ситуация перед тотальным локдауном

Всего с начала учебного года коронавирусом заболело более 12 тысяч учащихся и 24,5 тысячи учителей.

В правительстве рассматривали возможность введения локдауну в декабре, однако после отмены карантина выходного дня в Украине ввели оранжевый уровень. А тотальный карантин перенесли на период после новогодних праздников – с 8 по 24 января 2021 года.

Поэтому после зимних каникул многие школы начнут обучение снова в дистанционном режиме. Кроме того, учебные заведения также могут продлить каникулы на период локдауна.



Новые карантинные ограничения на январь-февраль 2021 года / инфографика 24 канала

Кроме того, 11 декабря МОН презентовало платформу Всеукраинская школа онлайн. Ее разработали вместе со швейцарскими партнерами.

Платформа имеет 800 уроков для учеников 5-9 классов. На ней можно создавать отдельные кабинеты учителя и ученика. А школьники также могут проходить тестирование после урока.

Так, пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни. Учителям пришлось быстро осваивать онлайн-инструменты, родителям находить общий язык с педагогами и идти друг другу навстречу, а ученикам – учиться с помощью гаджетов.