И. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что из Фонда борьбы с COVID-19 на образование ничего не выделяли и сейчас он пуст. Хотя еще в начале карантина в фонд из бюджета МОН забрали более 4,9 миллиарда гривен.

О том, что на образование не выделили ни копейки, рассказал Шкарлет во время брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, МОН заявил о том, чтобы на образование из Фонда борьбы с коронавирусом выделили более двух миллиардов гривен. Но пока деньги не предоставили.

Шкарлет также допустил, что, возможно, эти средства будут выделены в октябре. "Фонд борьбы с COVID-19 на сегодня пуст. Там нет ни копейки", – подчеркнул глава МОН.

И. о. главы МОН добавил, что на 2021 год Министерство предлагает выделить новую образовательную субвенцию в размере 13,3 миллиарда гривен на санитарную защиту.

Экс-министр Лилия Гриневич же считает, что ранее из бюджета МОН забрали деньги на этот фонд. В частности, это были деньги, запланированные на повышение квалификации учителей, оборудование учебно-практических центров и тому подобное. К этому времени ведомство получило от государства лишь 52 миллиона гривен на возврат денег участникам пробного ВНО.

Экс-глава Минобразования Анна Новосад говорит, что о возвращении денег на образование из Фонда борьбы с COVID-19 даже не шла.

"Завтра первое сентября. На систему образования выделено ноль гривен из Фонда противодействия COVID-19 (забрали в него с образования весной 5 миллиардов гривен). Но школа – это 443 тысячи педагогических работников (из них 70 тысяч пенсионеры), и более 4 миллионов учеников", – добавила она.