Великобритания до сих пор остается одной из самых желанных стран для получения образования среди детей всего мира. Как в вузах Англии учат дошкольников, школьников и студентов – читайте в материале.

Интересно, что первые учебные заведения в Великобритании начали появляться еще в 12 веке. И кроме того, что образование там несколько консервативно, оно еще и гибкое и подстраивается под реалии современного мира, передает издание Education.ua.

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Как устроена система обучения в Великобритании

Интересно, что в стране есть несколько уровней:

дошкольное образование;

среднее образование;

высшее образование.

Но дошкольное образование в Англии не является обязательным, родители сами решают, отдавать ли детей в садики для подготовки к школе и лучшей социализации.

Так, британские дети посещают садик в возрасте от 2 до 5 лет. Там они учатся читать и писать, развивают навыки общения со сверстниками, и все это в игровой форме.

Факты об обучении школьников

Система школьного образования в Великобритании значительно отличается от украинской. В Англии ученики учатся в школах 13 лет. Интересно, что в старших классах есть возможность самому выбирать предметы. Кроме того, там очень популярны раздельные школы для мальчиков и девочек.

Школы в Великобритании делятся на государственные и частные (их еще называют школы-пансионы). Но украинские школьники, которые живут в Великобритании, к сожалению, не могут учиться в государственных учебных заведений, нам доступен лишь вариант частных школ.

Предлагающих ученикам частные школы:

проживание на закрытом кампусе, то есть ребенок всегда в безопасности под присмотром сотрудников 24/7;

диплом частной школы является весомым аргументом при поступлении в университет;

выпускники частных школ формируют свое элитное сообщество и деловые связи на всю жизнь.

Путь к школьному аттестату в британской средней школе начинается в возрасте 7 лет. Да, еще в начальных классах дети изучают базовые предметы – математику, английский язык, географию, музыку и тому подобное. А с переходом в средние классы в список обязательных предметов добавляются естественные науки: биология, физика, химия. Другие предметы можно выбирать по своему усмотрению.



Обучение в школе Великобритании / Фото Укринформ

В возрасте 14-16 лет ученики Англии готовятся к обязательному экзамену GCSE (общий сертификат о среднем образовании). На этом среднее образование формально заканчивается.

Интересно, что если школьник планирует поступать в университет, ему необходимо остаться в школе на Sixth Form. Это выпускные классы, где ученики сами выбирают основные предметы для изучения. По окончанию программы, они сдают экзамен A-level, который является обязательным для поступления в большинство рейтинговых университетов Великобритании.

Еще одной особенностью являются оценки. В отличие от украинской 12-балльной системы, британские школьники имеют оценки в формате A, B, C, D, E, F, G. Важно: для вступления в программу A-level нужны оценки не ниже A, B, C.

Стоимость среднего образования в Англии стартует от 25 тысяч фунтов в год. Поэтому школы в Великобритании считаются одними из самых элитных и качественных. Их выпускники чаще занимают высокие места в рейтинговых университетах по всему миру.

Система высшего образования в Англии

Высшее образование в Великобритании можно получить в государственном или частном университете. Однако иностранные студенты обязательно платят за обучение, независимо от типа вуза.

Система высшего образования в Англии имеет несколько степеней:

программы подготовки Foundation или International Year One;

бакалавриат;

магистратура;

MBA.

Подготовительные программы имеют продолжительность 1-2 года. Они помогают подтянуть уровень английского для поступления, а также подтянуть 1 год разницы между системами образования. Программа подготовки – это обязательный этап для всех выпускников украинских школ, которые планируют поступление в университеты Англии.

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Бакалавриат – это обязательное звено, если вы хотите получить квалифицированную работу. Программа бакалавриата в Великобритании продолжается 3 года (очень редко – 4). Существует также несколько степеней бакалавриата: BSc – бакалавр естественных наук; BA – бакалавр гуманитарных наук; EEng – бакалавр технических наук; BM – бакалавр медицинских наук; BBA – бакалавр делового администрирования; LLB – бакалавр права.

Иметь степень магистра в Великобритании не обязательно. Ее выбирают те студенты, желающие быстрее продвигаться по карьерной лестнице до должности топ-менеджера.

Отметим, что очень часто студенты делают перерыв 1-2 года между получением диплома бакалавра и магистра. А все для того, чтобы набраться практического опыта и подзаработать денег.



Высшее образование в Великобритании / Фото dec-edu

А для поступления на степень MBA в любой стране вам необходимо продемонстрировать хороший опыт работы на управленческой позиции. Чаще всего такие программы выбирают люди, которые уже имеют диплом бакалавра и магистра. Программы MBA в Англии продолжаются 1 год.

Интересно, что обучение в университете Великобритании проходит в формате лекций и семинаров, где студенты должны проявлять самостоятельность. Успехи студентов оцениваются по промежуточным работами (эссе и курсовым), а также финальными испытаниями.

Британские вузы могут оценивать студентов в двух форматах: баллы и проценты. Стоимость программы получения высшего образования зависит от рейтинга университета и специальности. В среднем в год обучения вам понадобится от 10 000 до 25 000 фунтов без учета стипендии.