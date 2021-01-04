Уже с 1 января 2021 года в украинском образовании вводятся некоторые изменения. В частности, учителям увеличили зарплаты на 20%, изменили школьное питание и новый гост. Обязательные ВНО ждут учеников, как изменится школьное меню и кто из учителей должен пройти повышение квалификации – читайте в материале.

ГИА и ВНО: математика для всех, литература – нет

Для выпускников школы в 2021 году будет еще один, кроме украинского языка, обязательный экзамен в форме ВНО – математика. Ее будут принимать на том уровне, на котором изучали этот предмет в школе (стандарт или профильный), сообщает 24 канал.

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Кроме того, на выбор надо сдать историю Украины или иностранный язык, а четвертое испытание знаний — еще один из учебных предметов (по выбору ученика).

В то же время ГИА в форме ВНО по украинскому языку и литературе можно пройти в двух вариантах, из которых выбирает сам выпускник. Украинский язык сдать должны все. Но выпускник может выбирать – сдавать ВНО по языку и литературе или только по украинскому языку.

Интересно, что есть вероятность, что тем выпускникам, кто не планирует в 2021 поступать в вузы, позволят сдать ГИА в школах, чтобы соблюсти правила карантина. Парламент должен рассмотреть этот вопрос в марте-апреле.

А вот пробное ВНО участник сможет пройти лишь по одному учебному предмету. Однако после этого он получит ссылку на все тестовые тетради и бланки ответов, поэтому может сдать какой-то предмет и проверить себя дома. Регистрация на пробное ВНО пройдет с 5 по 19 января.

Увеличили зарплаты учителей

В Госбюджете на 2021 год почти 100 миллиардов предусмотрено на зарплаты педагогам. Так, уже с 1 января выплаты учителям увеличились на 20%. Добавим, что с 1 декабря 2021 года зарплаты педагогам увеличатся еще на 8,4%.

На сколько увеличатся зарплаты педагогов?

ставка молодого учителя без категории и стажа работы с января 2021 года составит 4 тысячи 859 гривен, с декабря – 5 тысяч 265 гривен.

ставка учителя I категории с января 2021 года увеличится до 6 тысяч 61 гривну, а с декабря 2021 – до 6 тысяч 567 гривен.

ставка учителя высшей категории с января 2021 года поднимется до 6 тысяч 461 гривны, а с декабря 2021 – до 7 тысяч 1 гривны.

Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика МОН Как рассчитать зарплату для учителя? Система оплаты труда предусматривает размер первого тарифного разряда, умноженный на коэффициент тарифного разряда, плюс надбавки. Сертификация учителей: ее признают как аттестацию В 2021 году продлится добровольная сертификация учителей начальных классов. Но пройти процедуру смогут около 2 тысяч учителей (к слову, в 2020 успешно справились лишь 60% учителей). В каждом регионе можно подать свое количество заявок, в зависимости от количества населения. Больше учителей смогут подать заявку с Днепропетровской и Львовской областей – по 141. А регистрация на следующую сертификацию начнется уже 18 января и продлится до 31 января. Процедура будет иметь три этапа: "учительское ВНО", самооценка и оценивание профессионального мастерства экспертами. Успешную сертификацию зачислят как очередную аттестацию педагогических работников. Новое школьное питание Новый проект школьного питания предполагает, что пища в школах с нового года будет более здоровой: без колбас, сосисок, замороженных полуфабрикатов, сладких и газированных напитков, станет меньше кондитерских и мучных блюд, а больше овощей, фруктов, злаковых и молочных продуктов. Обещают создать и разнообразное меню, которое учитывает возрастные особенности не только малышей, но и подростков. В блюда будут добавлять меньше соли и сахара, но подавать их с соусами и специями. Также будет урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями. Теперь если есть справка от семейного врача или педиатра об определенных диетических потребностях ребенка, то владелец учебного заведения обязан организовать отдельное питание с учетом рекомендаций врача.



Новое меню для учащихся / Фото Pinterest

Добавим, что на обновление школьных столовых в 2021 году запланировано 400 миллионов гривен.

Новый санитарный регламент в школах

В Украине утвердили новый санитарный регламент для учебных заведений, который начнет действовать с января 2021 года. Вот некоторые главные требования регламента:

Учащихся, проживающих на расстоянии более 2 км до школы, должны обеспечить транспортом для подвоза в учреждения образования.

Работники школ, в том числе и учителя, должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения этих сроков, их нельзя допускать к работе в школе.

Запрещена аренда школ не под образовательные нужды. Также установлены требования к благоустройству школ.

Минздрав позволило использовать в школах проводное или беспроводное подключение к интернету. Если в учебных заведениях установлены роутеры и Wi-Fi, они должны быть на высоте не менее 2 метров от пола.

Есть также требования к компьютерному оборудованию в школах – если это персональные компьютеры, то экран в них должен быть не менее 15 дюймов, а в ноутбуках – не менее 14 дюймов, но отдельно стоит купить клавиатуру и мышку.

Чтобы у учеников не было сколиоза, надо подбирать мебель по росту детей и дважды в год пересаживать учеников в другие ряды. Это будет профилактировать от нарушения осанки, зрения и слуха.

Также в каждой школе должны быть внутренние санитарные зоны, в частности туалеты надо обустроить внутри заведения.

Начало учебного дня не должен быть раньше 8:00, а начало занятий во вторую смену – не позднее 14:00 (для учащихся по вечерней форме – не позднее 16:00).

Учебная мебель должна быть без острых углов, сколов и тому подобное. Поврежденная и изношенная мебель подлежит своевременной замене. Поверхность учебной мебели должна быть устойчивой к моющим и дезинфицирующим средствам.

Разработали Госстандарт базовой школы

В МОН разработали Госстандарт базового образования для 5-9 классов. Поэтому в следующем году на ее основе разрабатывают остальные документы: весной подготовят модельные учебные программы. А в пилотных школах к обучению по Госту пятиклассники придут в сентябре 2021.

Также учителя, которые будут преподавать в 5-9 классах, должны пройти повышение квалификации. Добавим, что на обучение педагогов заложено в бюджете 400 миллионов гривен. А 1,02 миллиарда – на закупку средств обучения и оборудования.

Детсады пройдут международную проверку

Дошкольные учреждения пройдут своеобразный тест PISA, такую себе проверку по международной методике ECERS-3. Интересно, что проверять будут не знания воспитанников, а то, как организовано обучение в детсадах.

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Если не будет локдауна, такое исследование специально подготовленные эксперты проведут в 2021 году в 200 детсадах. Остальные дошкольные учреждения просто получат методику и смогут самостоятельно проверить ситуацию и выявить, что и как надо улучшить.

Инклюзия: вспомогательные средства дадут домой

В 2021 году в инклюзивные классы придет 17,2 тысяч ассистентов учителя, которые были подготовлены в этом году. Это педагогические работники, которых зачисляют в штат школы. Во время дистанционного и смешанного обучения они могут посещать детей с ООП дома.

Интересно, что из бюджета на 2021 год на развитие инклюзии выделено 504,45 миллиона гривен. Треть пойдет на приобретение школами вспомогательных средств обучения. Если есть несколько учеников с одинаковыми нозологиями и их семьи не возражают, то вспомогательные средства приобретут для общего пользования. Их можно будет забирать домой во время онлайн-обучения.

Наука в школе получит больше внимания

Весна и лето сейчас должны быть "математическими". В апреле 2021 года должны запустить бесплатный математический онлайн-ресурс для школьников и учителей.

В ноябре должен официально открыться первый в Украине Музей науки. В нем будут не только интересные и иногда уникальные экспонаты, но и будут проводить лекции для школьников, мастер-классы для учителей.