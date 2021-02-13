Менее чем за год в системе украинского образования произошел ряд кардинальных изменений. Дети, учителя и родители привыкли к урокам онлайн, Министерство образования и общественные организации начали запускать онлайн курсы и создавать материалы, чтобы облегчить процесс перехода.

Как пандемия изменила обучение в Украине, последствия карантина для образования и чего ждать в 2021 году рассказали специалисты отрасли на Всеукраинском форуме "Украина 30". Собрали для вас самые важные тезисы.

Важно Как будут учиться школьники до окончания карантина: разъяснение Шкарлета

Как адаптировалась система образования к карантину?

Пандемия стала вызовом для всей системы. И в перманентном состоянии кризиса находилась не только украинское образование – это задело и более развитые страны. Однако понятно было одно: образовательный процесс не должен прерываться. Результаты работы в этой сфере мы увидим минимум через 10-15 лет. И будущее во многом зависит от того, насколько качественно сегодня организован образовательный процесс и сколько внимания отрасли уделяет государство.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, можно выделить три шага, которые осуществило МОН, чтобы карантин не помешал учебному процессу:

Вынесение образовательного процесса в онлайн-режим. В частности, речь идет о разработке методических материалов, определенных рекомендаций по организации дистанционного обучения, особенности оценивания знаний. Бюджет на дезинфицирующие средства, средства формирования онлайн-обучения и тому подобное. На средства противодействия коронавирусной инфекции использовали 3,2 млрд грн образовательной субвенции прошлых лет. Кроме этого, 504 млн грн из бюджета образования и науки было направлено на учреждения общего среднего образования, чтобы обеспечить их средствами дезинфекции. Совершенствование процедуры онлайн-уроков. В частности, запуск Всеукраинской школы онлайн. В качестве эталонных здесь запустили 800 уроков, еще 1 540 уроков будут загружены. Любой учитель может их использовать.

Однако не все было сосредоточено на адаптации к новым условиям – есть изменения к лучшему, с этим не связанные. В частности, министр выделяет среди таких запуск Закона Украины о полном общем среднем образовании (его, правда, еще нужно доработать). Это – базовый стандарт среднего образования. Также – формирование основ профильной школы и введенная в системе проф-образования дуальная система (теоретический материал осваивают в заведении, а практическое обучение проходят на производстве).



Результаты "карантинного" образования можно будет увидеть через 10-15 лет / Фото pixabay

В то же время победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 Василий Дякив утверждает, что формат, который использовали в Украине, стоит называть все же онлайн-обучением – дистанционное обучение имеет принципиально другой подход.

По его словам, детям и офлайн сложно воспринимать информацию 7-8 уроков – это проблема современной системы образования. А тут еще накладывается системное использование электронных устройств. Хотя и нет обобщенных данных о том, как это влияет на здоровье и психологическое состояние школьников, однако педагог убежден: вряд ли здесь ответ "хорошо".

"Мы забываем, что у нас дети поколения Z. А это поколение – чисто психологически совсем другие дети. Они могут концентрировать внимание от 7 до 10 минут. Каким же образом другое время урока – 30-35 минут – удерживать их внимание? Это – сложный вопрос. И я, как практик, это прекрасно понимаю", – объясняет Василий Дякив.

Какая часть сферы образования пострадала больше всего?

На самом деле здесь достаточно сложно выделить отдельно определенную часть – влияние пандемии почувствовали все участники образовательного процесса. Но по-разному.

Как объясняет глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, для начальной школы (1-4 классы) дистанционное образование – фактически невозможно. Технически – дети такого возраста плохо воспринимают информацию, предоставленную таким способом, и нет таких технологий, которые бы держали их в фокусе. Кроме того, для маленьких не совсем здорово – находиться много времени перед экраном.



Труднее всего было младшим школьникам / Фото pixabay

Относительно среднего образования в целом – где-то в течение недели были созданы онлайн-уроки для школьников, которые нуждаются подготовки к ВНО. Позже запустили видеошколу, которая транслировалась почти на всех крупных телеканалах. Прежде всего это нужно было для того, чтобы уравнять доступ к образовательным ресурсам.

Здесь Сергей Бабак вспоминает ситуацию, как жена президента Франции через три месяца после начала глобального локдауна позвонила первой леди Украины и спросила: "Как вы сделали это в телевизоре?". Во Франции тоже была потребность транслировать уроки на ТВ, чтобы охватить все слои населения – проблемы с доступом в интернет есть не только у нас.

Сильно пострадало профессиональное образование. Здесь, порой, до 80% времени обучения – это практика. Поэтому дистанционно проходить оно в принципе не может.

Наверное, меньше всего почувствовало влияние карантина высшее образование. Потому что элементы дистанционного или смешанного обучения уже давно используются в университетах. А часть "заочки" по сути является дистанционной. Поэтому в университетах были технологии, которые шли в ногу со временем. Нельзя сказать, что они вообще не заметили локдауна, однако здесь были наименьшие потери.

Плюсы и минусы дистанционного обучения

Государственная служба качества образования проводила в апреле, июне, октябре и декабре срезы знаний относительно качества образования и анкетирование всех участников образовательного процесса о состоянии образования. Интересно, что в апреле 80% были категорически против дистанционного образования, то в декабре таковых было 60%. Большинство – родители.

Соучредитель образовательной платформы Prometheus Иван Примаченко убежден: когда пандемия завершится, много образовательных секторов останутся онлайн. Например, повышение квалификации учителей сейчас происходит онлайн. Это – удобно, бесплатно и качественно, потому что можно слушать курсы лучших преподавателей страны.

Карантин изменил отношение к онлайн-образованию. Раньше это считалось определенной экзотикой, удивляло. Сегодня это – новая норма. И это – самое важное, что изменилось за последние полтора года – люди увидели, что онлайн-образование является мощным инструментом, если уметь им пользоваться,

– говорит эксперт.

Но есть и нюансы. Прежде всего, качественное онлайн-образование разработать сложно: мы не можем рассчитывать, что учителя и преподаватели, которых никогда этому не учили, смогут это сделать быстро и эффективно. Также это требует ресурсов и инфраструктуры. И речь идет не только о контенте, но и о технических решениях (железо, на котором должны работать студенты и учителя, интернет-сервисы).

Один из основных вызовов для онлайн-образования – социализация. Так, различные платформы пытаются изобретать технические решения, чтобы познакомить слушателей друг с другом, подтолкнуть их к взаимодействию. Например, требуют участия в групповых проектах. Но, безусловно, это – важная проблема, когда вообще нет возможности общаться офлайн.



Для детей важно общаться офлайн / Фото unsplash

Поэтому говорить о том, что онлайн уничтожит офлайн нельзя. Онлайн дополняет офлайн и позволяет делать те вещи, которые вживую сделать невозможно или сложно. Но есть и вещи, которые возможны только в офлайне: социализация, знакомства, практические навыки.

Также переход в онлайн поднял вопрос автономии учеников и студентов. Наша старая индустриальная модель школы не дает достаточно свободы действий школьникам и студентам. Условно, получают приказы, что делать, выполняют их и потом, когда выходят из школы или университета, просто не знают, что делать дальше.

Это – большая проблема, когда люди не могут себя реализовать. И в офлайне мы должны двигаться ко все большей автономии учеников и студентов, как это уже практикуют в лучших школах и университетах. Когда карантин завершится, это надо развивать целенаправленно на уровне системы образования,

– отметил Иван Примаченко.

Из преимуществ также – родители поняли, что потенциал ребенка можно реализовать через различные формы обучения, а не только классическим способом.

Финансирование сферы образования в условиях пандемии

В этом году на первое чтение в Верховную Раду подали крупнейший с 2012 года бюджет на Министерство образования. Однако, ко второму чтению, сумма уменьшилась приблизительно на 4 млрд грн.

Сергей Бабак объясняет: вопрос был в том, что перенесли второе повышение заработных плат бюджетникам с 1 июля на 1 декабря. Это и есть те 4 млрд грн. А забрали, по его словам, на самом деле полмиллиарда – 500 млн грн, из фонда развития высших учебных заведений.

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В целом, если говорить о заложенной в бюджете сумме на борьбу с COVID-19 в сфере образования, следует выделить три аспекта:

Средства индивидуальной защиты (санитайзеры, маски и т.д.) – здесь разрешено использовать остатки образовательной субвенции – 5,4 млрд грн. В бюджете впервые заложено 1 млрд грн целевой субвенции на борьбу с последствиями пандемии. Здесь имеется в виду техническое оснащение школ для проведения онлайн-уроков и для дистанционного обучения. Медицинские работники в школах это – функция учредителя, а не собственно государства. Сейчас разработали распоряжение в Кабмин, где на период карантина медработникам, которые работают в учреждениях образования, подняли на 20% заработную плату.

Как выходят из ситуации в Европе?

Коронавирус привел к закрытию школ в 45 странах Европы и Центральной Азии – это задело более 100 млн студентов и учеников. И аналитики отмечают потерю качества образования в целом, даже если будет работать дистанционное обучение.

Руководитель практики по вопросам образования в Европе и Центральной Азии Всемирного банка Гарри Патринос констатирует: в некоторых странах часть учеников вообще потеряли возможность завершить учебную программу.

4 месяца карантина – потеряно обучение на 8%. Мало того, процент учеников и студентов, которые будут показывать плохие результаты, будет расти на 10%. Более подвержены таким воздействиям – студенты и ученики из незащищенных слоев населения,

– отмечает эксперт.

Это касается и тех стран, где какие-то образования – в принципе на высоком уровне. Так, в бельгийском исследовании студенты и ученики из более зажиточных семей, вследствие закрытия школ, потеряли мало. В бедных семьях, однако, ситуация хуже.

В целом, по словам специалиста, вторая волна закрытия школ привела к меньшим разрывам в обучении – страны адаптируются к его альтернативным формам.



Потери в качестве предоставления образования есть и в развитых странах / Фото unsplash

В Украине же потеря обучения может сократить дальнейшие доходы до 0,5% ВВП в год. Это приводит к потерям в экономике.

Чтобы смягчить влияние, по словам Гарри Патриноса, есть три пути:

программы восстановления школ;

защита образовательных бюджетов;

подготовка к будущим шокам из-за возможных новых пандемий.

В качестве примера, в Европе для того, чтобы восстановить ситуацию, вводят специальные программы и используют тьюторов, которые могли бы помогать отдельным ученикам, которые, возможно, не справляются или отстают. Так, 12-недельная работа тьюторов показывает серьезные результаты. В Италии для этого даже привлекли студентов университетов – они помогают школьникам наверстать упущенное в учебе. И такая практика оказалась эффективной.

Также часть обучения рекомендуют уже переносить в цифру – оцифровывать программы и совершенствовать то, что уже работает. Это нужно, чтобы построить систему, которая выявит потребности и сохранит качество дистанционного обучения, если в будущем снова будет необходимость его введения.

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