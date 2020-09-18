Образовательную субвенцию из бюджета-2020 можно использовать на безопасное обучение в школах
Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете Украины на 2020 год, которые позволяют использовать остатки средств образовательной субвенции на обеспечение безопасного учебного процесса в школах.
В частности, эту субвенцию можно использовать местным бюджетам на закупку необходимых учебным заведениям товаров, работ и услуг, кроме средств, имеющих целевое назначение, выделенных в соответствии с решениями правительства, передает пресс-служба МОН.
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Также изменения предусматривают увеличение:
- на 170 миллионов гривен расходов развития по бюджетной программе "Подготовка кадров вузами и обеспечения деятельности их баз практики";
- на 30 миллионов гривен расходов развития по бюджетной программе "Подготовка кадров учреждениями профессионального передвысшего образования".
К слову, проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 173,8 миллиарда гривен на сферу образования, что на 34 миллиарда больше, чем это было в прошлом году.
На что пойдут деньги? В частности, 102,5 миллиарда гривен предлагают направить на образовательную субвенцию для выплаты зарплат учителям. Еще 21,2 миллиарда гривен пойдет на увеличение зарплат педагогам на 30%. Еще 49,2 миллиарда гривен – пойдут на расходы на высшее образование.
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