Обновленные уроки по информатике помогут детям найти себя в ИТ-специальностях, – Федоров

1 сентября 2022 года начнется пилотирование нового поколения материалов по информатике для учащихся всех классов. В рамках программы планируют обновить и осовременить содержание учебного предмета.

В Минцифры отметили, что пилотирование для школ внедряют вместе с Министерством образования и науки и проектом EU4DigitalUA.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что один из ключевых проектов в рамках реформы ИТ-образования – обновление школьного курса по информатике.

По его словам, в учебных заведениях устаревшее программное обеспечение, не хватает учителей с ИТ-образованием, предмет преподают учителя других предметов.

Это совсем не те уроки информатики, которые помогут детям найти себя в новом цифровом мире. Уверен, что обновленные уроки по информатике станут тем первым базисом, который поможет детям потом легко найти себя в ИТ-специальностях,

– отметил Федоров.

Пилотирование будет проходить в 50 учреждениях общего среднего образования. А с 1 сентября 2023 года обновленное содержание предмета "Информатика" будет реализовываться для всех школ на общегосударственном уровне.

Проект предусматривает привлечение лучших украинских и европейских экспертов, а также представителей ИТ-кластера и ИТ-ассоциаций Украины, которые готовы предоставить технологическую экспертизу для преподавания, обучения и оценивания учащихся, а также создание нового контента для школьного предмета "Информатика" в 1 – 11 классах.

В рамках проекта планируется:

проанализировать и обновить содержание предмета "Информатика",

разработать концептуально новый подход к методике преподавания информатики,

создать репозиторий цифровых образовательных ресурсов,

дать возможность школьникам и учителям выбирать траектории обучения.

Министр цифровой трансформации анонсировал проект еще декабре 2021 года. Он отметил, что учиться правильно пользоваться технологиями "важно с детства", в частности в школах на уроках информатики.

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