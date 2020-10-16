С 16 октября вступили в силу новые правила дистанционного обучения в школах. Говорится, как о получении общего среднего образования дистанционно, так и о применении технологий во время чрезвычайных событий, например, карантина.

На дистанционную форму обучения может перейти любой ученик

Перейти на дистанционную форму обучения отныне может любой ученик, который хочет осваивать индивидуальную программу. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Минобразования.

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Дистанционная форма – только добровольная и перейти на нее можно, подав заявление от родителей.

Из-за пандемии коронавируса весь мир ищет альтернативные пути для экономической и социальной жизни. И отрасль образования – не исключение, ведь для нас важно, чтобы образовательный процесс продолжался и был качественным и безопасным. Дистанционное обучение является перспективной сферой развития образования в условиях его цифровизации,

– отметил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

В МОН предлагают использовать дистанционное обучение не только для проведения оценивания и консультаций по определенным предметам. Также технологии образования на расстоянии хотят применить для психологических и коррекционных занятий для лиц с особыми потребностями.

Особенности дистанционного обучения согласно рекомендациям МОН:

организация образовательного процесса должна обеспечивать взаимодействие учителей с учащимися;

во время дистанционного обучения должны создаваться условия для участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся;

для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учащихся – телефонной, почтовой связи и т. д;

организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил.

Обратите внимание! В МОН отметили, что организация дистанционного обучения должна происходить только во время рабочего времени учителей. Учебные заведения сами решают, как проверять качество обучения учащихся.



Новое Положение о дистанционном обучении / инфографика МОН



Детали относительно новых правил дистанционного обучения / инфографика МОН

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Кабмин рекомендовал школам быстрее уйти на каникулы

Отметим, что 13 октября Кабмин принял рекомендацию учреждениям среднего образования уйти на каникулы с 15 по 30 октября. После этого школы, возможно, перейдут на дистанционное обучение, также учиться на расстоянии будут и студенты. Им рекомендовали покинуть общежития. Решение о начале каникул принимают местные органы власти.