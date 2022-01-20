Обновленное школьное питание: в МОН рассказали, кто и за что отвечает

В МОН заявили, что школы могут не использовать меню от шеф-повара Евгения Клопотенко. Однако, они обязаны соблюдать нормы питания, действующие для учебных заведений.

За нормы питания отвечает Министерство здравоохранения. А вот вид, вкус и качество блюд – это ответственность школ.

К теме Просто подумайте об этих цифрах, – Зеленская ответила на критику о школьном питании

В Минобразования заявили, что новые нормы питания в учебных заведениях разработали специалисты Минздрава на основе рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ. А потом их утвердило правительство.

Школы могут не использовать меню Клопотенко

Минздрав рекомендует школам использовать меню от шеф-повара Евгения Клопотенко и его команды, так как оно соответствует новым нормам. Технологические карточки уже 187 блюд есть на платформе "Знаем".

Все они прошли проверку в институте общественного здоровья НАМН Украины имени Марзеева и получили заключение Госпродпотребслужбы. Это позволяет школам готовить блюда по этим карточкам без необходимости их еще где-то утверждать. Однако пользоваться этим меню заведения не обязаны.

Учебные заведения не обязаны использовать рекомендованное Министерством здравоохранения меню, однако самостоятельно разработанное меню должно соответствовать нормам, установленным государством,

– подчеркнули в МОН.

Кто и за что отвечает в организации школьного питания

Учредитель (учредители) учреждения, директор школы и поставщики пищевых продуктов и услуг (если школа наняла частное предприятие) отвечают за:

планирование и организацию питания;

материально-техническое обеспечение столовой (пищеблока) и буфета;

соблюдение требований санитарного законодательства;

соблюдение законодательства по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов;

выполнение норм питания;

соответствие меню и ассортимента буфета;

безопасность и качество сырья, пищевых продуктов и готовых блюд.

Министерство здравоохранения отвечает за все вопросы по разработке норм питания.

Территориальные органы Госпродпотребслужбы обеспечивают контроль за соблюдением требований в учреждениях.

Куда жаловаться родителям учеников

Если родители нашли нарушения, то могут попросить объяснений у администрации школы. Если школа не реагирует – обращайтесь в Госпродпотребслужбу. Для этого они создали специальный чат-бот в телеграме.

Специалисты Госпродпотребслужбы, которые будут получать жалобы, будут ехать в школы, чтобы проверить пищевые блоки и меню.

Поэтому, если у вас есть претензии к рациону ребенка, просите его делать фото, фиксируйте все и присылайте жалобу в Госпродпотребслужбу. На их сайте в разделе "Обращения граждан" есть все контакты и образец жалобы.

Что известно о новом школьном питании

С 1 января школы должны перейти на новое меню для учеников – с овощами, фруктами и другими полезными блюдами. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, а увеличено количество мяса, овощей и фруктов.

Как будут кормить учеников в школе:

Примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды.

Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.

Мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) нужно как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.

В блюдах могут быть очищенные орехи или семечки (но это надо указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом).

Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов.

Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи, а салаты надо заправлять перед выдачей.

Питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.