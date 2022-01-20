За нормы питания отвечает Министерство здравоохранения. А вот вид, вкус и качество блюд – это ответственность школ.
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В Минобразования заявили, что новые нормы питания в учебных заведениях разработали специалисты Минздрава на основе рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ. А потом их утвердило правительство.
Школы могут не использовать меню Клопотенко
Минздрав рекомендует школам использовать меню от шеф-повара Евгения Клопотенко и его команды, так как оно соответствует новым нормам. Технологические карточки уже 187 блюд есть на платформе "Знаем".
Все они прошли проверку в институте общественного здоровья НАМН Украины имени Марзеева и получили заключение Госпродпотребслужбы. Это позволяет школам готовить блюда по этим карточкам без необходимости их еще где-то утверждать. Однако пользоваться этим меню заведения не обязаны.
Учебные заведения не обязаны использовать рекомендованное Министерством здравоохранения меню, однако самостоятельно разработанное меню должно соответствовать нормам, установленным государством,
– подчеркнули в МОН.
Кто и за что отвечает в организации школьного питания
Учредитель (учредители) учреждения, директор школы и поставщики пищевых продуктов и услуг (если школа наняла частное предприятие) отвечают за:
- планирование и организацию питания;
- материально-техническое обеспечение столовой (пищеблока) и буфета;
- соблюдение требований санитарного законодательства;
- соблюдение законодательства по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов;
- выполнение норм питания;
- соответствие меню и ассортимента буфета;
- безопасность и качество сырья, пищевых продуктов и готовых блюд.
Министерство здравоохранения отвечает за все вопросы по разработке норм питания.
Территориальные органы Госпродпотребслужбы обеспечивают контроль за соблюдением требований в учреждениях.
Куда жаловаться родителям учеников
Если родители нашли нарушения, то могут попросить объяснений у администрации школы. Если школа не реагирует – обращайтесь в Госпродпотребслужбу. Для этого они создали специальный чат-бот в телеграме.
Специалисты Госпродпотребслужбы, которые будут получать жалобы, будут ехать в школы, чтобы проверить пищевые блоки и меню.
Поэтому, если у вас есть претензии к рациону ребенка, просите его делать фото, фиксируйте все и присылайте жалобу в Госпродпотребслужбу. На их сайте в разделе "Обращения граждан" есть все контакты и образец жалобы.
Что известно о новом школьном питании
С 1 января школы должны перейти на новое меню для учеников – с овощами, фруктами и другими полезными блюдами. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, а увеличено количество мяса, овощей и фруктов.
Как будут кормить учеников в школе:
- Примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды.
- Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.
- Мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) нужно как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.
- В блюдах могут быть очищенные орехи или семечки (но это надо указывать в меню, чтобы дети с пищевыми аллергиями знали об этом).
- Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов.
- Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи, а салаты надо заправлять перед выдачей.
- Питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.