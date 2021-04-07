Правительство утвердило план приоритетных действий на 2021 год, которые сфокусированы на развитии образования и науки. В частности, планируется обновить школы, внедрить новые подходы в инклюзивном образовании и принять законопроект об образовании для взрослых. Все задания МОН 2021 – читайте в материале.

Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что в задачи, поставленные МОН на 2021 год, входит и повышение престижности педагогического труда и поощрение учителей к личному и профессиональному росту.

К теме Как вступить в профтех в 2021 году: перечень документов и сроки для абитуриентов

Среди приоритетов МОН на 2021 год

В сфере реформ:

доступное и качественное дошкольное образование;

Новая украинская школа;

современное профессиональное образование;

качественное высшее образование и развитие образования взрослых;

развитие науки и инноваций.

Задачи, предусмотренные планом предоставления государственной поддержки:

обновить помещения школ; обновить материально-техническую базу учреждений профессионального образования; обеспечить финансовую автономию вузам для осуществления своей деятельности; создать условия для обеспечения права на образование и сформировать безопасную образовательную среду в период вооруженного конфликта; повысить эффективность дуальной формы обучения благодаря активному участию предприятий в обучении; создать благоприятные условия для трудоустройства и карьерного роста молодых ученых и тому подобное.

Сергей Шкарлет добавил, что в законопроекты, которые должны быть разработаны и представлены для принятия Верховной Радой, входит проект об образовании взрослых, который создаст условия для беспрепятственного обучения в течение жизни.

Другими нормативными правовыми актами предусмотрены

создание условий для внедрения старшей профильной школы и реализации индивидуальной образовательной траектории соискателей образования;

обеспечение доступности дополнительного образования в соответствии с интересами соискателей образования;

подготовка стандартов профобразования, высшего образования по компетентностному подходу и расширению возможностей дуального обучения;

внедрение электронного лицензирования деятельности в сфере высшего образования;

расширение применения формулы распределения расходов государственного бюджета на высшее образование между вузами;

определение основных принципов формирования и реализации приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в Украине на среднесрочный период;

совершенствование механизмов оплаты труда научных работников и тому подобное.

К слову, правительство приняло решение создать Украинский государственный университет науки и технологий. Какие вузы к нему присоединят – читайте здесь.