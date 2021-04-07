Обновления школ, образование взрослых и поощрения учителей: задача МОН на 2021 год
Правительство утвердило план приоритетных действий на 2021 год, которые сфокусированы на развитии образования и науки. В частности, планируется обновить школы, внедрить новые подходы в инклюзивном образовании и принять законопроект об образовании для взрослых. Все задания МОН 2021 – читайте в материале.
Источник:Министерство образования и науки
Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что в задачи, поставленные МОН на 2021 год, входит и повышение престижности педагогического труда и поощрение учителей к личному и профессиональному росту.
К теме Как вступить в профтех в 2021 году: перечень документов и сроки для абитуриентов
Среди приоритетов МОН на 2021 год
В сфере реформ:
- доступное и качественное дошкольное образование;
- Новая украинская школа;
- современное профессиональное образование;
- качественное высшее образование и развитие образования взрослых;
- развитие науки и инноваций.
Задачи, предусмотренные планом предоставления государственной поддержки:
- обновить помещения школ;
- обновить материально-техническую базу учреждений профессионального образования;
- обеспечить финансовую автономию вузам для осуществления своей деятельности;
- создать условия для обеспечения права на образование и сформировать безопасную образовательную среду в период вооруженного конфликта;
- повысить эффективность дуальной формы обучения благодаря активному участию предприятий в обучении;
- создать благоприятные условия для трудоустройства и карьерного роста молодых ученых и тому подобное.
Сергей Шкарлет добавил, что в законопроекты, которые должны быть разработаны и представлены для принятия Верховной Радой, входит проект об образовании взрослых, который создаст условия для беспрепятственного обучения в течение жизни.
Другими нормативными правовыми актами предусмотрены
- создание условий для внедрения старшей профильной школы и реализации индивидуальной образовательной траектории соискателей образования;
- обеспечение доступности дополнительного образования в соответствии с интересами соискателей образования;
- подготовка стандартов профобразования, высшего образования по компетентностному подходу и расширению возможностей дуального обучения;
- внедрение электронного лицензирования деятельности в сфере высшего образования;
- расширение применения формулы распределения расходов государственного бюджета на высшее образование между вузами;
- определение основных принципов формирования и реализации приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в Украине на среднесрочный период;
- совершенствование механизмов оплаты труда научных работников и тому подобное.
К слову, правительство приняло решение создать Украинский государственный университет науки и технологий. Какие вузы к нему присоединят – читайте здесь.
Поделиться новостью