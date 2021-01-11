Выпускники, которые будут сдавать внешнее независимое оценивание в 2021 году, могут подготовиться к тестированию. В сети появились онлайн-тесты ВНО предыдущих лет, которые ученики могут составить по любому предмету.

Так, можно воспользоваться бесплатным сервисом "ВНО-онлайн", который разработало издание Osvita.ua. Там размещено более 300 тестов, которые сдавали абитуриенты во время основной и дополнительной сессий ВНО, а также сессий пробного тестирования 2009-2020 годов.

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Выполнить тестовые задания на сайте можно максимально приближенно к реальным тестам, а форма предоставления ответа соответствует виду, которым должны абитуриенты в бланке ответов во время прохождения реального ВНО.

Кроме того, после каждого выполненного теста ВНО предоставляются правильные ответы на все задания и рассчитывается результат в тестовых и рейтинговых баллах.

Тестовые задания украинского языка и литературы, математики, истории Украины и географии распределены по темам для более удобной подготовки. Выбрав определенный тематический раздел, ученики могут проверить свою готовность по всем содержательным блокам.

А все для того, чтобы легко узнать, какие разделы усвоены хуже, чтобы уделить им особое внимание в течение подготовки к тестированию.

Сдать онлайн тесты ВНО из предыдущих лет можно по ссылке.

Использование сервиса поможет участникам ВНО понять структуру теста по каждому учебному предмету, ознакомиться с видами задач и определить время для тестирования.

Кроме того, в большей части задач по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, биологии и географии добавлены комментарии ведущих специалистов по вопросам подготовки к ВНО.