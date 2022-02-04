Инициативу Webometrics начала исследовательская группа Cybermetrics Lab, которая принадлежит к Высшему совету по научным исследованиям (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), крупнейшему научно-исследовательскому учреждению Испании.

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Кроме общего рейтинга, на сайте инициативы Webometrics размещены рейтинги университетов разных стран мира.

Рейтинг украинских вузов

В первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
  • Сумской государственный университет;
  • Национальный авиационный университет;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
  • Харьковский политехнический институт;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
  • Львовская политехника;
  • Днепровская политехника.

Добавим, что в рейтинг лучших университетов мира на 2022 год QS World University Rankings попали восемь украинских вузов. Всего в списке 1300 университетов.

Высокую позицию среди украинских вузов занял Харьковский национальный университет имени В. Каразина. Он разместился в диапазоне 511–520. Какие еще украинские вузы попали в мировой рейтинг читайте в статье.