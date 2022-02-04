Инициативу Webometrics начала исследовательская группа Cybermetrics Lab, которая принадлежит к Высшему совету по научным исследованиям (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), крупнейшему научно-исследовательскому учреждению Испании.

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Кроме общего рейтинга, на сайте инициативы Webometrics размещены рейтинги университетов разных стран мира.

Рейтинг украинских вузов

В первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;

Сумской государственный университет;

Национальный авиационный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;

Харьковский политехнический институт;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Львовская политехника;

Днепровская политехника.

Справка! Webometrics – это крупнейший академический рейтинг высших учебных заведений, который каждые шесть месяцев предлагает независимый, объективный, бесплатный и открытый рейтинг деятельности университетов со всего мира.



Первоначальная цель рейтинга – содействовать академической деятельности в Интернете, поддерживая инициативы открытого доступа для передачи научных и культурных знаний, созданных университетами, всему обществу. То есть, специалисты оценивают веб-сайты, их дизайн или удобство использования или популярность их содержимого по количеству посещений.

Добавим, что в рейтинг лучших университетов мира на 2022 год QS World University Rankings попали восемь украинских вузов. Всего в списке 1300 университетов.

Высокую позицию среди украинских вузов занял Харьковский национальный университет имени В. Каразина. Он разместился в диапазоне 511–520. Какие еще украинские вузы попали в мировой рейтинг читайте в статье.