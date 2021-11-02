На регистрацию у абитуриентов будет чуть больше месяца. Последний день, когда можно подать заявку – 9 марта 2022 года.
Важно В 2022 году выпускники имеют право бесплатно сдать ВНО по 5 предметам, – УЦОКО
Приглашения-пропуска на прохождение ВНО можно будет загружать из своих электронных кабинетов до 29 апреля 2022 года. В них будут указаны дата и место проведения тестирований.
График проведения ВНО-2022
Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский, немецкий, французский – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.
Какими будут тесты в этом году
Ранее в Украинском центре оценивания качества образования определили, какими будут тесты по разным предметам на ВНО-2022.
Украинский язык
Тест по украинскому языку состоит из 2 частей и насчитывает всего 40 задач, одна из которых – открытая.
Для выполнения работы у абитуриентов будет 150 минут.
Украинский язык и литература
Тест по украинскому языку и литературе внешнего независимого оценивания в 2022 году содержит 67 задач.
Он состоит из 4 частей:
- в первой части – 24 задач;
- во второй – 39 задач;
- в третьей – 3 задания с кратким ответом;
- а в четвертой – одна задача с развернутым ответом.
Для выполнения работы отведено 210 минут.
Математика
В тесте по математике уровня стандарта будет 26 задач. Их нужно будет выполнить за 120 минут. А тест профильного уровня по математике теперь будет содержать 32 задания вместо прошлых 34.
В нем будут:
- задачи с выбором одного правильного ответа (16 заданий);
- задания на установление соответствия "логические пары" (4 задания);
- задачи открытой формы с кратким ответом – 9 задач, среди которых будут структурированные (4) и неструктурированные задачи (5 задач).
Кроме того, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.
История Украины
Тест по истории Украины содержит 2 части по 30 задач: "История Украины 1914 год – начало ХХІ века" и "История Украины с древнейших времен до 1914 года". На выполнение 60 заданий отведено 150 минут.
Английский язык
Тест по английскому языку насчитывает 59 заданий. Он состоит из 4 частей:
- "Понимание языка на слух (аудирование)" – 16 задач разных форм;
- "Чтение" – 22 задания разных форм;
- "Использование языка" – 20 задач;
- "Письмо" – одна задача открытой формы.
На выполнение работы будет отведено 150 минут.
География
В тесте по географии будет 54 задания разной формы:
- с выбором одного правильного ответа (36 заданий),
- на установление соответствия (6 задач),
- открытой формы с кратким ответом (6 задач),
- с выбором трех правильных ответов (6 задач).
Для выполнения работы отведено 150 минут.
Биология
Тест по биологии насчитывает 50 задач:
- с выбором одного правильного ответа (38 заданий),
- на установление соответствия (8 задач),
- с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задания).
Для выполнения теста также выделили 150 минут.
Физика
В тесте по физике будет 38 задач разных форм:
- с выбором одного правильного ответа (20 заданий),
- на установление соответствия "логические пары" (4 задания),
- открытой формы с кратким ответом (14 задач).
Для выполнения задания отведено 180 минут.
Химия
Определенные изменения претерпела структура теста по химии, который в 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52. В тесте будут заданы:
- с выбором одного правильного ответа (34 задания),
- на установление соответствия "логические пары" (4 задания),
- задачи открытой формы с кратким ответом – 12 задач, среди которых структурированные (2 задачи) и неструктурированные (10 задач).
Для выполнения работы отведено 150 минут вместо 180.