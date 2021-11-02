На регистрацию у абитуриентов будет чуть больше месяца. Последний день, когда можно подать заявку – 9 марта 2022 года.

Важно В 2022 году выпускники имеют право бесплатно сдать ВНО по 5 предметам, – УЦОКО

Приглашения-пропуска на прохождение ВНО можно будет загружать из своих электронных кабинетов до 29 апреля 2022 года. В них будут указаны дата и место проведения тестирований.

График проведения ВНО-2022

Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – ​​31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Обратите внимание! Регистрация на пробное ВНО продлится в течение 5-22 января 2022 года.

Какими будут тесты в этом году

Ранее в Украинском центре оценивания качества образования определили, какими будут тесты по разным предметам на ВНО-2022.

Украинский язык

Тест по украинскому языку состоит из 2 частей и насчитывает всего 40 задач, одна из которых – открытая.

Для выполнения работы у абитуриентов будет 150 минут.

Украинский язык и литература

Тест по украинскому языку и литературе внешнего независимого оценивания в 2022 году содержит 67 задач.

Он состоит из 4 частей:

в первой части – 24 задач;

во второй – 39 задач;

в третьей – 3 задания с кратким ответом;

а в четвертой – одна задача с развернутым ответом.

Для выполнения работы отведено 210 минут.

Математика

В тесте по математике уровня стандарта будет 26 задач. Их нужно будет выполнить за 120 минут. А тест профильного уровня по математике теперь будет содержать 32 задания вместо прошлых 34.

В нем будут:

задачи с выбором одного правильного ответа (16 заданий);

задания на установление соответствия "логические пары" (4 задания);

задачи открытой формы с кратким ответом – 9 задач, среди которых будут структурированные (4) и неструктурированные задачи (5 задач).

Кроме того, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

История Украины

Тест по истории Украины содержит 2 части по 30 задач: "История Украины 1914 год – начало ХХІ века" и "История Украины с древнейших времен до 1914 года". На выполнение 60 заданий отведено 150 минут.

Английский язык

Тест по английскому языку насчитывает 59 заданий. Он состоит из 4 частей:

"Понимание языка на слух (аудирование)" – 16 задач разных форм;

"Чтение" – 22 задания разных форм;

"Использование языка" – 20 задач;

"Письмо" – одна задача открытой формы.

На выполнение работы будет отведено 150 минут.

География

В тесте по географии будет 54 задания разной формы:

с выбором одного правильного ответа (36 заданий),

на установление соответствия (6 задач),

открытой формы с кратким ответом (6 задач),

с выбором трех правильных ответов (6 задач).

Для выполнения работы отведено 150 минут.

Биология

Тест по биологии насчитывает 50 задач:

с выбором одного правильного ответа (38 заданий),

на установление соответствия (8 задач),

с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задания).

Для выполнения теста также выделили 150 минут.

Физика

В тесте по физике будет 38 задач разных форм:

с выбором одного правильного ответа (20 заданий),

на установление соответствия "логические пары" (4 задания),

открытой формы с кратким ответом (14 задач).

Для выполнения задания отведено 180 минут.

Химия

Определенные изменения претерпела структура теста по химии, который в 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52. В тесте будут заданы:

с выбором одного правильного ответа (34 задания),

на установление соответствия "логические пары" (4 задания),

задачи открытой формы с кратким ответом – 12 задач, среди которых структурированные (2 задачи) и неструктурированные (10 задач).

Для выполнения работы отведено 150 минут вместо 180.