В обнародованных книгах обычно речь идет о реальных людях и невероятных историях их жизни.

К теме Книга года-2021: BBC объявило короткие списки литературной премии

10 лучших книг 2021 года

"Какими красивыми мы были" (How Beautiful We Were)



Книга "Какими красивыми мы были "(How Beautiful We Were)

Этот роман (автора Имболо Мбу) о власти и коррупции в эпоху капитализма и колониализма.

События разворачиваются в 1980 году в вымышленном африканском селе Косава, куда представители американской нефтяной компании приехали встретиться с местными жителями. Однако в Косаве дети умирают из-за экологической катастрофы.

"Близость" (Intimacies)



Книга "Близость"

Автор Кэти Китамура написала историю судебной переводчицы из Гааги, которая постоянно общается с военными преступниками. На этом фоне разворачивается и личная история женщины, и ее запутанные и бурные отношения с мужчиной.

"Любовные песни W.E.B. Du Bois" (The Love Songs of W.E.B. Du Bois)



Книга "Любовные песни W.E.B. Du Bois"

В первом романе Оноре Фанон Джефферс одновременно сочетаются и трогательная сага о совершеннолетии, и расовые вопросы, и исследование американской истории.

"Никто не говорит об этом" (No One Is Talking About This)



Книга "Никто не говорит об этом"

Патрисия Локвуд известна как автор откровенных и даже непристойных стихов. В своей книге-мемуарах она рассказывает о своей юности и отце-священнике.

В результате – получилась книга, которая читается как стихотворение в прозе, одновременно возвышенное, интимное, философское, веселое и, наконец, глубоко трогательное.

"Когда мы перестаем понимать мир" (When We Cease to Understand the World)



Книга "Когда мы перестаем понимать мир"

Автор Бенджамин Лабатут показал искусно сшитые истории величайших мыслителей ХХ века, рассказывающие об экстазе и агонии научных прорывов, их огромных выгодах для общества и высоких человеческих издержках.

В этом "гибриде" художественной и научной литературы также есть место для юмора. И вы можете заметить все более размытую грань между фактами и сказочностью.

"Копенгагенская трилогия: Детство; Молодость; Зависимость" (The Copenhagen Trilogy: Childhood; Youth; Dependency)



Книга "Копенгагенская трилогия: Детство; Молодость; Зависимость"

Замечательные мемуары автора Туве Дитлевсен были впервые опубликованы в Дании в 60-х и 70-х годах. Они подробно описывают ее воспитание, карьерный путь и беспощадные зависимости – мощное описание борьбы за примирение искусства и жизни.

Ее книги демонстрируют потрясающую ясность, юмор и открытость, проливая свет не только на суровые реалии мира, но и на непонятные импульсы нашего тайного "я".

"Как передается слово: расплата с историей рабства в Америке" (How the Word Is Passed: A Reckoning With the History of Slavery Across America)



Книга "Как передается слово: расплата с историей рабства в Америке"

Клинт Смит – поэт и журналист, посетивший места, где когда-то было распространено рабство. В книге он сочетает интервью с туристами, гидами, активистами и краеведами, которых он встречает по дороге с научными исследования и личными размышлениями.

"Невидимый ребенок: бедность, выживание и надежда в американском городе" (Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City)



Книга "Невидимый ребенок: бедность, выживание и надежда в американском городе"

Чтобы рассказать историю о Дасани Коутс, бездомной Нью-Йоркской школьницы и ее семьи, автор Андреа Эллиотт годами наблюдала за детьми в приютах, школах, залах суда и учреждениях социального обеспечения.

Книга полна наблюдений Дасани и ее матери. Это откровенный рассказ о борьбе одной семьи с бедностью, бездомностью и зависимостью.

"На десятое июня" (On Juneteenth)



Книга "На десятое июня"

Исследуя расовые и социальные проблемы родного штата Техаса, автор Аннетт Гордон-Рид просит читателей отойти от нынешних горячих дебатов и более подробно взглянуть на историю и ее сюрпризы.

Автор когда-то была первым темнокожим ребенком, который интегрировался в школу в Восточном Техасе.

"Красная комета: короткая жизнь и яркое искусство Сильвии Плат" (Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath)



Книга "Красная комета: короткая жизнь и яркое искусство Сильвии Плат"

Это смелая и яркая биография поэтессы Хизер Плат, покончившей жизнь самоубийством в 30 лет.

К слову, ранее Украинский институт книги обнародовал перечень 30 знаковых книг для украинской независимости. Это уникальный список изданий, повлиявших на формирование и развитие Украины и ее граждан. Список – читайте здесь.