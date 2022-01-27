Области не использовали 18% субвенции НУШ в 2021 году: куда пойдут эти деньги
Источник:"Новая украинская школа"
Общины в Украине потратили в 2021 году только 1,1 миллиарда гривен субвенции из имеющихся 1,4 (около 81%). Где потратили меньше всего и куда пойдут эти деньги – читайте в статье.
Где потратили меньше всего на НУШ
Самыми результативными оказались учредители школ Винницкой, Донецкой и Луганской областей, там израсходовали более 90% субвенции.
К теме Первых учеников НУШ учили без утвержденных образовательных программ и без госстандарта
В то же время хуже всего освоили средства субвенции в столице. К концу года там потратили лишь около 70% средств.
Еще 30 ноября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что на местах потратили всего 47,4% субвенции. А по состоянию на 1 декабря этот показатель составлял 55,4%. То есть за декабрь учредители израсходовали 26% субвенции.
В целом размер субвенции НУШ в 2021 году составил около 1,4 миллиарда гривен. Выплачивать местным бюджетам ее начали с задержкой – первые средства начали поступать только во второй половине июля.
Сколько денег из субвенции потратили в разных регионах:
- Винницкая область – 63,7 тысячи гривен;
- Донецкая область – 48,6 тысячи гривен;
- Луганская область – 20,1 тысячи гривен;
- Днепропетровская область – 85 тысяч гривен;
- Волынская область – 49 тысяч гривен;
- Черкасская область – 39 тысяч гривен;
- Запорожская область – 45,2 тысячи гривен;
- Одесская область – 67,7 тысячи гривен;
- Николаевская область – 34,2 тысячи гривен;
- Харьковская область – 60,6 тысячи гривен;
- Львовская область – 86 тысяч гривен;
- Ровненская область – 48,4 тысячи гривен;
- Черновицкая область – 30,4 тысячи гривен;
- Кировоградская область – 27,4 тысячи гривен;
- Черниговская область – 30,5 тысячи гривен;
- Ивано-Франковская область – 49 тысяч гривен;
- Киевская область – 55 тысяч гривен;
- Тернопольская область – 40,7 тысячи гривен;
- Житомирская область – 42,3 тысячи гривен;
- Сумская – 28,2 тысячи гривен;
- Херсонская область – 29,2 тысячи гривен;
- Закарпатская область – 45,8 тысячи гривен;
- Полтавская область – 38,2 тысячи гривен;
- Хмельницкая область – 38,3 тысячи гривен;
- город Киев – 53 тысячи гривен.
В ответе МОН указало информацию уже с учетом перераспределения.
Куда пойдут эти деньги
Добавим, что неизрасходованные средства субвенции по окончании года возвращаются в Госбюджет. Так должны вернуться 263,8 миллиона гривен.
Однако правительство в течение декабря приняло два распоряжения, которыми перераспределило на другие расходы сначала 42,8 миллиона гривен, а затем 95,8 миллиона субвенции НУШ.
Так, по состоянию на 16 декабря размер субвенции сократился до 1,2 миллиарда гривен. Из них не успели потратить 125 миллионов. Эти деньги должны возвратиться в Государственный бюджет.
Читайте также Как учителя оценивают результаты пилотирования НУШ: результаты опроса
К слову, исследование 2021 года показало, что 56% украинцев не ознакомлены с нововведениями Новой украинской школы. В то же время, более 67% граждан поддерживают идею необходимости реформирования образования.
По словам Шкарлета, только 7 институтов последипломного педагогического образования проводят повышение квалификации по программе "Новая украинская школа". Хотя всего в Украине 25 ИППО.