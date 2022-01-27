Где потратили меньше всего на НУШ

Самыми результативными оказались учредители школ Винницкой, Донецкой и Луганской областей, там израсходовали более 90% субвенции.

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В то же время хуже всего освоили средства субвенции в столице. К концу года там потратили лишь около 70% средств.

Еще 30 ноября министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что на местах потратили всего 47,4% субвенции. А по состоянию на 1 декабря этот показатель составлял 55,4%. То есть за декабрь учредители израсходовали 26% субвенции.

В целом размер субвенции НУШ в 2021 году составил около 1,4 миллиарда гривен. Выплачивать местным бюджетам ее начали с задержкой – первые средства начали поступать только во второй половине июля.

Сколько денег из субвенции потратили в разных регионах:

Винницкая область – 63,7 тысячи гривен;

Донецкая область – 48,6 тысячи гривен;

Луганская область – 20,1 тысячи гривен;

Днепропетровская область – 85 тысяч гривен;

Волынская область – 49 тысяч гривен;

Черкасская область – 39 тысяч гривен;

Запорожская область – 45,2 тысячи гривен;

Одесская область – 67,7 тысячи гривен;

Николаевская область – 34,2 тысячи гривен;

Харьковская область – 60,6 тысячи гривен;

Львовская область – 86 тысяч гривен;

Ровненская область – 48,4 тысячи гривен;

Черновицкая область – 30,4 тысячи гривен;

Кировоградская область – 27,4 тысячи гривен;

Черниговская область – 30,5 тысячи гривен;

Ивано-Франковская область – 49 тысяч гривен;

Киевская область – 55 тысяч гривен;

Тернопольская область – 40,7 тысячи гривен;

Житомирская область – 42,3 тысячи гривен;

Сумская – 28,2 тысячи гривен;

Херсонская область – 29,2 тысячи гривен;

Закарпатская область – 45,8 тысячи гривен;

Полтавская область – 38,2 тысячи гривен;

Хмельницкая область – 38,3 тысячи гривен;

город Киев – 53 тысячи гривен.

В ответе МОН указало информацию уже с учетом перераспределения.

Куда пойдут эти деньги

Добавим, что неизрасходованные средства субвенции по окончании года возвращаются в Госбюджет. Так должны вернуться 263,8 миллиона гривен.

Однако правительство в течение декабря приняло два распоряжения, которыми перераспределило на другие расходы сначала 42,8 миллиона гривен, а затем 95,8 миллиона субвенции НУШ.

Так, по состоянию на 16 декабря размер субвенции сократился до 1,2 миллиарда гривен. Из них не успели потратить 125 миллионов. Эти деньги должны возвратиться в Государственный бюджет.

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К слову, исследование 2021 года показало, что 56% украинцев не ознакомлены с нововведениями Новой украинской школы. В то же время, более 67% граждан поддерживают идею необходимости реформирования образования.

По словам Шкарлета, только 7 институтов последипломного педагогического образования проводят повышение квалификации по программе "Новая украинская школа". Хотя всего в Украине 25 ИППО.