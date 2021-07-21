В области начали перечислять деньги на внедрение Новой украинской школы: на что они пойдут

Министерство финансов Украины направило бюджетную роспись на субвенцию для "Новой Украинской школы" в Госказначейство. Поэтому, деньги на внедрение НУШ начали перечислять в областные бюджеты.

9 июля росписи на бюджетную программу НУШ не было, а выделить средства ведомство может только после его получения. Поэтому 16 июля в Государственную казначейскую службу поступила бюджетная роспись.

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А уже в июле 2021 года общины получат средства на "Новую украинскую школу".

Как используют субвенцию НУШ

С 1,42 миллиарда гривен более половины (1,21 миллиарда гривен) пойдет на закупку:

средств обучения и оборудования, в частности компьютерного и современной мебели (для первых классов НУШ), для учебных кабинетов начальной школы – на сумму 986,3 миллионов гривен;

компьютерного и мультимедийного оборудования, приспособлений для учебных кабинетов, средств обучения, в частности учебно-методической и учебной литературы, печатных тетрадей и т.д. – на сумму 35 миллионов гривен.

А за счет 400 миллионов гривен расходов будут проведены супервизии (на это уйдет 26 миллионов) и повышение квалификации педагогов (373 миллиона гривен).



Выделение средств субвенции НУШ на области / Инфографика НУШ

Что известно о НУШ в Украине "Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни. Внедрять ее начали из учеников первых классов. Да, в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе. Кроме того, МОН уже готовится к запуску реформы "Новой Украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа.

К слову, в Минобразования утвердили модельные программы Новой украинской школы для учащихся 5 – 9 классов. По ним начнут учиться 5 пилотные классы с этого учебного года и все остальные пятые классы – со следующего.