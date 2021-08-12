Обязывают ли учителей других стран вакцинироваться от COVID-19

В большинстве стран вакцинация против коронавируса не обязательна. Однако во Франции, Италии, Греции, США и других странах решили обязать прививаться от COVID-19 отдельные категории граждан, в том числе медиков и социальных работников.

Также сейчас в Германии обсуждают возможность обязать вакцинироваться персонал детских садов и школ. Как в разных странах подходят к вакцинации педагогов – читайте ниже.

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Обязывают ли учителей вакцинироваться от COVID-19

Франция

Школы во Франции распределены на 4 уровня по уровням опасности коронавируса. Так, на зеленом уровне ученики могут даже не носить маску (в то же время это обязательно на желтом и других уровнях).

Также там появилось новое правило. Отныне вакцинированные ученики смогут продолжать посещать школу, если в их классе будет выявлен случай COVID-19. Зато невакцинированные ученики должны будут обучаться дистанционно дома. Это касается учеников от 12 лет.

А все учителя и другие работники школы должны носить маску в помещении, а в оранжевых и красных зонах – даже на улице. Сейчас вакцинация не будет обязательной для педагогов. Однако известно, что более 80% учителей во Франции уже вакцинированы от COVID-19.

США

Учителей в Нью-Йорке обязали сделать прививку к началу учебного года, который там начинается 13 сентября. Сейчас первую дозу вакцины получили примерно 60% педагогов и 43% подростков города.



Ученики в школе / Фото impresa.pt

Накануне городские власти издали постановление о том, что персонал образовательных учреждений должен проходить вакцинацию или регулярное обследование на коронавирус. То есть невакцинированные педагоги должны регулярно делать тесты на COVID-19.

Доктор и доцент кафедры эпидемиологии университета Тулейна Сьюзен Е. Хассиг уверяет, что внедрение обязательной вакцинации или тестирования, вероятно, будет сложным для школ. Но другие эксперты отмечают, что требование о вакцинации или регулярное обследование для педагогов города – это разумно.

Кроме того, департамент образования Нью-Йорка решил соблюдать требования по маскам для учащихся и персонала. Также в каждом классе будут два очистителя воздуха для улучшения вентиляции.

Израиль

В Израиле в конце июля ввели "зеленый паспорт" – это документ, который дает право на посещение вакцинированным и тем, кто выздоровел от коронавируса, определенных мест и мероприятий. С 8 августа ограничения сделали еще более жесткими.

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Правила "зеленого паспорта" касаются не только мероприятий для более 100 человек, а и ресторанов, спортзалов, кинотеатров и тому подобное посещать можно только при наличии этого документа. А после 20 августа детям до 12 лет также придется сдавать тест на коронавирус, делают его будут бесплатно.

Также Израиль ввел добровольную вакцинацию для взрослых и детей в возрасте от 12 лет. Несмотря на то, что в стране полную прививку от COVID-19 получили 60% населения, правительство сообщает о вспышке заболеваний из-за нового штамма "Дельта".

Чиновники Министерства здравоохранения настойчиво рекомендуют работодателям убеждать своих работников в необходимости прививок от коронавируса.

Там в начале пандемии учителям одним из первых предоставили право вакцинироваться. Школы оперативно готовили списки желающих прививаться, и это позволило педагогам вакцинироваться быстрее. Сегодня амбулатории принимают всех, кто хочет прививаться, без ограничений.

Действие "зеленого паспорта" распространяется и на школы. То есть для таких профессий как учителя, психологи, психотерапевты, тьюторы, сиделки наличие зеленого паспорта является обязательным. Если вы не вакцинированы, то нужно делать тест за 72 часа,

– говорит педагог Лена Цельман.

Отметим, что учебный год в Израиле начинается 1 сентября. Сейчас там остается обязательное ношение масок в помещении школы. Впоследствии обнародуют новые правила, по которым школы будут работать.

Также система карантинов остается в силе: если кто-то из учителей или учеников класса заболел, обязательна самоизоляция для всего класса в течение 2 недель. Или одну неделю, если два теста подряд покажут отрицательный результат.

Япония

В Японии летние каникулы длятся всего месяц. Учебный год начинается в апреле. Учительница английского языка Татьяна Соловьева рассказала, что вакцинация от коронавируса в этой стране не является обязательной.



Вакцинация учителей / Фото volyn24.com

По ее словам, принудительная вакцинация – это нарушение Конституции страны. К тому же, японцы возлагаются на коллективизм и гражданскую ответственность.

Там ПЦР-тесты сдают только по необходимости – если чувствуют первые симптомы болезни или были в контакте с больным коронавирусом. Также во всех помещениях нужно носить маски.

В школе, где я работаю, не было дистанционного обучения, с тех пор как началась пандемия коронавируса. О других школах я не знаю,

– говорит Соловьева.

Первыми в Японии прививали людей пожилого возраста. Но там нет никакого принуждения, каких-либо санитарных пропусков, дискриминации и тому подобное.

В то же время всех, кто возвращаются в страну из-за границы, сразу из аэропорта везут в специальные отели на три дня на самоизоляцию. Проживание и питание в таких гостиницах обеспечивает государство.

Финляндия

В Финляндии учебный год начинается в середине августа. Там уже обнародовали правила – обучение начинается в обычном формате, однако школы должны быть готовы перейти на смешанное и дистанционное обучение, если ухудшится эпидемиологическая ситуация.

В то же время вакцинация от коронавируса в стране добровольная для всех в возрасте от 16 лет. Директор финско-французской гимназии в Хельсинки Кари Кивинен заявил, что профсоюз финских учителей в начале кампании по вакцинации обратился к правительству с требованием – предоставить учителям право первоочередной прививки.

На сегодня непривитыми остаются 10 000 финских учителей. Это примерно 50% педагогов. В правительстве продолжаются обсуждения – как допускать к работе непривитых учителей. Как часто и регулярно они должны сдавать ПЦР-тесты? Пока четких инструкций нет. Сейчас ПЦР-тесты бесплатны, если к ним есть показания,

– говорит Кари Кивинен.

Украина

В Украине сейчас вакцинация учителей против коронавируса добровольная. Педагогов не заставляют прививаться, однако это повлияет на работу школ.

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Правительство издало постановление, согласно которому, в оранжевой и красной зоне смогут работать только те заведения, в которых будет вакцинировано более 80% учителей. Ведь принудительно это делать не будут.

Никто не будет принуждать вакцинироваться, поскольку у каждого человека могут быть индивидуальные медицинские противопоказания, например, аллергия,

– отметил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, сами родители подталкивают к этому педагогов.

Добавим, что по состоянию на 10 августа в Украине вакцинировано 35% учителей. Украина по уровню вакцинации в зависимости от региона отличается очень критично.

“Например Киевская область – это 90% вакцинированных учителей, Житомирская и Львовская области – 55 – 60%. В то же время в Волынской области вакцинировано менее 10% педагогов”, – добавил Шкарлет.

В то же время главный санврач Игорь Кузин уверяет, что сейчас нет юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированных учителей к работе.