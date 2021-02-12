Образовательная система в последние годы претерпела ряд изменений, и интернетом начала массово распространяться недостоверная информация о тех или иных нововведениях.

Очередным фейком стала информация о том, что Министерство образования и науки предложило сделать предмет христианской этики обязательным для учеников 5 и 6 классов.

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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет опроверг миф и отметил, что школы самостоятельно будут формировать программу обучения в рамках типовой образовательной программы.

Министерство никогда не предлагало делать христианскую этику обязательной для изучения в школах. Есть дисциплина "Этика", и в типовой образовательной программе она указана,

– прокомментировал Шкарлет.

Напомним, что ранее МОН уже опровергало несколько подобных фейков, в частности о том, что после 9 класса ученики не смогут продолжать обучение в 10 – 11 классах и будут вынуждены переходить в лицеи.